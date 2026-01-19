Castaños: deja juez en prisión preventiva a dos imputados por posesión de narcóticos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 19 enero 2026
    Castaños: deja juez en prisión preventiva a dos imputados por posesión de narcóticos

La autoridad judicial resolvió que el caso avance tras la detención ocurrida el viernes pasado

CASTAÑOS, COAH.- Servando “N”, de 33 años, y Jhonatan “N”, ambos originarios del ejido Acámbaro, en el municipio de Castaños, enfrentaron este lunes su primera audiencia tras haber sido detenidos durante un operativo de seguridad y señalados por el presunto delito de posesión de narcóticos.

La diligencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia, donde el Ministerio Público formuló imputación en contra de ambos jóvenes. Al término de la audiencia inicial, el juez de control determinó que el proceso continuará el próximo miércoles y ordenó que los imputados permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Despiden en Clínica 2 del IMSS con aplausos a Marcela, donadora de órganos que dio vida a otros

De manera provisional, Servando “N” y Jhonatan “N” fueron recluidos en el C4 del municipio de Frontera, mientras se define su situación jurídica.

Familiares de los detenidos rechazaron las acusaciones y aseguraron que ambos se dedican a la actividad de la candelilla, la cual —afirmaron— ha sido su principal medio de sustento. Señalaron además que la detención ocurrió sin que, a su juicio, existan elementos suficientes que acrediten el delito imputado.

La aprehensión se registró el pasado viernes durante un operativo terrestre y aéreo en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegado en los límites entre Coahuila y Nuevo León como parte de las acciones de seguridad implementadas en la región.

Temas


Audiencia
Drogas
Vinculación A Proceso

Localizaciones


Castaños

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Saltillo son pocas las personas que optan por el trabajo comunitario como castigo por conducir en estado de ebriedad; la mayoría prefiere pagar la multa en efectivo.

Mil 200 personas buscaron medios alternos en Saltillo para evitar pagar multa por ebriedad
Operativo involucra a Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, empresa y sindicatos, explicó el gobernador.

Hay 2 mil 700 plazas vacantes para reubicar a trabajadores de GM: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

Tras agendar la cita, los jóvenes deben acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento

Facilitan trámite de Cartilla Militar con citas en línea en Saltillo
Manolo Jiménez Salinas: Llegará a Coahuila paquete de obras por miles de millones de pesos

Manolo Jiménez Salinas: Llegará a Coahuila paquete de obras por miles de millones de pesos
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
Tiempo de canallas

Tiempo de canallas
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad