Castaños: deja juez en prisión preventiva a dos imputados por posesión de narcóticos

CASTAÑOS, COAH.- Servando “N”, de 33 años, y Jhonatan “N”, ambos originarios del ejido Acámbaro, en el municipio de Castaños, enfrentaron este lunes su primera audiencia tras haber sido detenidos durante un operativo de seguridad y señalados por el presunto delito de posesión de narcóticos.

La diligencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia, donde el Ministerio Público formuló imputación en contra de ambos jóvenes. Al término de la audiencia inicial, el juez de control determinó que el proceso continuará el próximo miércoles y ordenó que los imputados permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

De manera provisional, Servando “N” y Jhonatan “N” fueron recluidos en el C4 del municipio de Frontera, mientras se define su situación jurídica.

Familiares de los detenidos rechazaron las acusaciones y aseguraron que ambos se dedican a la actividad de la candelilla, la cual —afirmaron— ha sido su principal medio de sustento. Señalaron además que la detención ocurrió sin que, a su juicio, existan elementos suficientes que acrediten el delito imputado.

La aprehensión se registró el pasado viernes durante un operativo terrestre y aéreo en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegado en los límites entre Coahuila y Nuevo León como parte de las acciones de seguridad implementadas en la región.