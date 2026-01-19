Saltillo: Despiden en Clínica 2 del IMSS con aplausos a Marcela, donadora de órganos que dio vida a otros

En medio de una emotiva valla de aplausos, familiares, amigos y personal del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila despidieron a Marcela, ama de casa de 48 años, quien se convirtió en donadora de órganos luego de que su familia autorizara la disposición de ambos riñones, córneas, huesos y tejido muscular para beneficiar a personas que requieren salvar su vida, mejorar su salud o recuperar la vista.

El coordinador de Donación y Procuración de Órganos del HGZ/MF No. 2, doctor José Antonio Flores Guzmán, relató que el pasado 13 de este mes, mientras Marcela se bañaba, sus familiares escucharon un fuerte golpe en la regadera. Al acudir a auxiliarla, notaron que presentaba alteración del estado de conciencia.

Inicialmente fue trasladada al HGZ No. 1, donde ingresó con pérdida del estado de alerta y una escala de Glasgow de 8 puntos, por lo que se activó el Código Cerebro. Una tomografía de cráneo reveló un evento vascular cerebral con hemorragia subaracnoidea grado IV, el nivel más alto de gravedad y asociado a un pronóstico desfavorable.

El especialista explicó que el caso fue presentado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Nuevo León, donde los neurocirujanos determinaron que la paciente estaba fuera de manejo quirúrgico, por lo que se continuó con medidas neurocríticas y se trasladó a terapia intensiva del HGZ No. 2.