Saltillo: Despiden en Clínica 2 del IMSS con aplausos a Marcela, donadora de órganos que dio vida a otros

Saltillo
/ 19 enero 2026
    Familiares, amigos y personal del IMSS la despidieron con una emotiva valla de aplausos.

La donación incluyó riñones, córneas, huesos y tejido muscular

En medio de una emotiva valla de aplausos, familiares, amigos y personal del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila despidieron a Marcela, ama de casa de 48 años, quien se convirtió en donadora de órganos luego de que su familia autorizara la disposición de ambos riñones, córneas, huesos y tejido muscular para beneficiar a personas que requieren salvar su vida, mejorar su salud o recuperar la vista.

El coordinador de Donación y Procuración de Órganos del HGZ/MF No. 2, doctor José Antonio Flores Guzmán, relató que el pasado 13 de este mes, mientras Marcela se bañaba, sus familiares escucharon un fuerte golpe en la regadera. Al acudir a auxiliarla, notaron que presentaba alteración del estado de conciencia.

Inicialmente fue trasladada al HGZ No. 1, donde ingresó con pérdida del estado de alerta y una escala de Glasgow de 8 puntos, por lo que se activó el Código Cerebro. Una tomografía de cráneo reveló un evento vascular cerebral con hemorragia subaracnoidea grado IV, el nivel más alto de gravedad y asociado a un pronóstico desfavorable.

El especialista explicó que el caso fue presentado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Nuevo León, donde los neurocirujanos determinaron que la paciente estaba fuera de manejo quirúrgico, por lo que se continuó con medidas neurocríticas y se trasladó a terapia intensiva del HGZ No. 2.

$!Los órganos fueron enviados a distintas unidades médicas para salvar y mejorar vidas.
Los órganos fueron enviados a distintas unidades médicas para salvar y mejorar vidas. FOTO: CORTESÍA

Ante la lesión cerebral catastrófica y la mala evolución clínica, se realizó una angiotomografía para evaluar la extensión del daño y el flujo cerebral. Al confirmar que el panorama era desalentador, se solicitó la intervención del área de donación de órganos.

“Hablamos con los familiares, les explicamos en qué consiste el programa y nos comentaron que Marcela, en vida, manifestaba su deseo de ser donadora. Decidieron respetar su voluntad y firmaron de manera positiva la entrevista”, señaló Flores Guzmán.

A partir de ese momento, a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), se activó el Código Vida. La cirugía de procuración inició a las 11:45 horas del domingo y concluyó a las 17:45. Los riñones fueron trasladados a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Obregón, Sonora, debido a la urgencia de los receptores; el Hospital Universitario de Nuevo León acudió por hueso y tejido musculoesquelético, mientras que las córneas quedaron a disposición del CENATRA para asignarlas según las urgencias que se presenten.

El coordinador agradeció a la familia de Marcela por su generosidad en un momento de profundo dolor y subrayó la importancia de hablar en vida sobre el deseo de donar. “Compartir esta decisión facilita que, llegado el momento, las familias puedan respetar la voluntad de sus seres queridos y dar vida a través de la donación”, concluyó.

