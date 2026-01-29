Catean dos casas en Monclova y aseguran drogas; tres detenidos

MONCLOVA, COAH.– Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, autoridades locales y estatales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado, realizaron dos cateos en viviendas de las colonias Ciudad Deportiva y Anáhuac, donde aseguraron drogas y detuvieron a tres personas, en Monclova.

El primer operativo tuvo lugar alrededor de las 21:15 horas en un domicilio de la calle Nezahualcóyotl, esquina con Privada Francisco I. Madero, en la colonia Ciudad Deportiva. En este inmueble fueron detenidas tres personas, entre ellas una mujer, además de decomisarse droga conocida como “cristal” y mariguana.

Horas más tarde, cerca de la medianoche, se llevó a cabo un segundo cateo en un inmueble ubicado sobre la Avenida Brasil, esquina con la calle Anáhuac. En este segundo operativo, las autoridades aseguraron nuevamente “cristal” y mariguana, aunque no se reportaron detenciones.

En ambos casos, los inmuebles fueron asegurados y se colocaron sellos oficiales en los accesos principales, así como cinta amarilla para delimitar la zona. Los operativos generaron una intensa movilización en los sectores involucrados, con presencia de patrullas y elementos de seguridad.

Las autoridades informaron que los procedimientos forman parte de las investigaciones en curso relacionadas con la venta y distribución de drogas en la ciudad. No se han especificado las cantidades exactas de los estupefacientes asegurados ni la identidad de los detenidos, pero se confirmó que se continuará con el seguimiento de los casos para deslindar responsabilidades.

Los operativos reflejan la coordinación entre distintas corporaciones de seguridad en Monclova, con el objetivo de combatir la distribución de drogas y garantizar la vigilancia en los sectores residenciales afectados. Se espera que en los próximos días la Fiscalía informe sobre avances en las investigaciones y posibles imputaciones contra las personas aseguradas.

(Con información de medios locales)