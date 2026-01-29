Joven con tumor cerebral que pedía eutanasia amenaza con huelga de hambre; acusa al IMSS Coahuila de negarle atención médica

En ese entonces, y luego de hacerse viral al solicitar la aprobación de la eutanasia, el joven dijo haber intentado atentar contra su vida cortándose las venas, pero por fortuna un policía lo auxilió, posteriormente logra ser atendido en la clínica de Especialidades deL IMSS en Monterrey.

Ya en el 2024, Jorge Antonio pedía la aprobación de la eutanasia, desesperado por la falta de atención médica adecuada por parte del IMSS, pues el hospital no podía realizarle la cirugía necesaria debido a la falta de equipo, material médico y el alto riesgo del procedimiento.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- A los 24 años, Jorge Antonio Blanco Martínez libra la batalla más compleja de su vida: una lucha contra el tiempo, la enfermedad y la burocracia. Diagnosticado con un tumor cerebral, el joven denunció públicamente la negativa de atención médica por parte de la Clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de contar con un amparo judicial que le reconoce el derecho a recibir servicios de salud.

SITUACIÓN ACTUAL

De acuerdo con el testimonio del propio Jorge Antonio, el Instituto lo dio de baja mientras se encontraba en proceso de estudios médicos, situación que le impidió continuar con el seguimiento clínico necesario para atender su padecimiento. Ante ello, promovió un juicio de amparo que ganó; sin embargo, afirma que, pese a la resolución favorable, la atención médica continúa siendo negada.

A través de sus redes sociales, el joven dio a conocer que esta semana acudió nuevamente a la Clínica 10 del IMSS en San Buenaventura para solicitar formalmente la atención médica que requiere, sin obtener respuesta por tercera ocasión.

“Mi solicitud es recibir atención médica adecuada. Aunque algunos podrían pensar que soy un paciente conflictivo, mi intención es velar por los derechos de todos los pacientes que han sido víctimas de negligencia médica”, expresó en una publicación difundida en Facebook.

Como respaldo, compartió el contenido del oficio que presentó ante la dirección del hospital, fechado el 27 de enero de 2026, en el que expone de manera detallada su situación médica y legal.

SEÑALA VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

En el documento dirigido a la directora de la Clínica de Campo 10 del IMSS, Jorge Antonio sostiene que la falta de cumplimiento del alta médica ordenada mediante amparo pone en riesgo su vida. Asimismo, acusa posibles violaciones a derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la salud y a la vida, consagrados en los artículos 4 y 21 de la Constitución.

El joven también señala que personal de seguridad del hospital le ha impedido el acceso a su expediente clínico y a la atención médica, y que incluso elementos de Seguridad Pública habrían restringido su libre tránsito y su derecho a la libertad de expresión durante sus intentos por ser atendido.

Además, informó que ya interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), misma que quedó registrada bajo un expediente en trámite.

AMENAZA CON HUELGA DE HAMBRE

Ante la falta de respuesta institucional, Jorge Antonio advirtió que, de no recibir su alta médica a más tardar el 3 de febrero de 2026, iniciará una huelga de hambre “extrema” en el exterior de la sede central del IMSS en Coahuila, como medida de presión para que se resuelva su situación.

En su escrito, también solicitó una respuesta por escrito a su reclamo antes del 30 de enero, sin que hasta el momento —según su versión— haya obtenido contestación alguna por parte de la autoridad médica.

El caso ha comenzado a generar reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen la intervención de las autoridades federales de salud y el respeto irrestricto a los derechos humanos de los pacientes, particularmente en situaciones de riesgo vital como la que enfrenta el joven sanbuenaventurense.