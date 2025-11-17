Ciudad Frontera: retiran más de cien llantas en jornadas contra el mosquito del dengue

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y reducir los focos de infección, el Ayuntamiento de Frontera puso en marcha el programa permanente de recolección de neumáticos “Llantatrón”, una estrategia que combina salud pública, limpieza urbana y reciclaje.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que el manejo adecuado de llantas es clave para frenar al mosquito Aedes aegypti, que también transmite zika y chikungunya.

TE PUEDE INTERESAR: Homicidio y agresión en cadena sacudieron Ciudad Frontera, sobreviviente señala a asesinos

“Estas acciones forman parte de una estrategia integral. Las llantas abandonadas son uno de los principales criaderos del mosquito”, señaló.

El director de Ecología, Alejandro Sánchez, informó que brigadas municipales recorren de manera continua las colonias catalogadas como zonas de riesgo, donde se retiran llantas acumuladas en patios, lotes baldíos y calles.

Durante las jornadas más recientes, realizadas en las colonias Diana Laura y Bellavista, fueron retiradas más de cien llantas, posteriormente trasladadas a la recicladora municipal en coordinación con la Dirección de Salud.

Además del trabajo en la vía pública, el municipio mantiene un control directo con vulcanizadoras y talleres mecánicos para asegurar que los neumáticos de desecho lleguen al centro de reciclaje ubicado en el cruce de Progreso y Coahuila, y no queden expuestos a la intemperie.

“La participación de la ciudadanía y de los comercios es fundamental. Cada llanta que retiramos es un criadero menos y un paso más hacia una ciudad limpia y segura”, afirmó Sánchez.

La administración municipal reiteró que el programa será permanente y que la indicación de la alcaldesa es mantener acciones constantes de prevención y responsabilidad ambiental.

“Estamos actuando con rumbo y compromiso. No es solo limpieza: es protección de la salud de nuestras familias y del entorno que compartimos”, subrayó la autoridad.