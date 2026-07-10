Club Acereros de Monclova presenta su nuevo jersey ‘De Monclova soy’

MONCLOVA, COAH.- La directiva del Club Acereros de Monclova presentó este viernes su nuevo jersey nombrado “De Monclova soy”, una prenda que busca fortalecer el sentido de identidad, orgullo y pertenencia de la afición con la ciudad y con el equipo de béisbol de casa. La presentación se realizó en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle de Monclova, con la presencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez; el senador Gabriel Elizondo Pérez; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Cisneros Alvarado; el presidente del Grupo Acereros de Monclova, Gerardo Benavides Dávila; el gerente deportivo del club, Valentín Gámez; así como los jugadores Amílcar Carrión y Óscar Soria.

Durante el evento, Óscar Soria dio la bienvenida a los asistentes y destacó que el nuevo jersey representa mucho más que un uniforme deportivo. “Este jersey simboliza el trabajo en equipo, el orgullo por nuestra ciudad y la colaboración entre el Club Acereros y el Gobierno Municipal para seguir impulsando el deporte y fortalecer el sentido de identidad que une a nuestra ciudad”, expresó el jugador. Por su parte, el senador Gabriel Elizondo Pérez felicitó a la organización por impulsar una iniciativa que refuerza la identidad regional y mantiene viva la pasión por el beisbol en Monclova y Coahuila.

“Acereros ha estado siempre presente con nuestra gente. Esta iniciativa da una identidad especial a Monclova y a toda la Región Centro”, señaló. El alcalde Carlos Villarreal Pérez recordó que la primera edición del jersey “De Monclova soy” se lanzó el año pasado en conjunto entre el Municipio y la organización deportiva, y que su aceptación entre la ciudadanía motivó la creación de esta segunda edición. “Nos sentimos orgullosos de ser de Monclova. Este jersey ha sido utilizado por selecciones municipales, en eventos deportivos y en actividades de promoción de nuestra ciudad, porque representa un verdadero sentido de pertenencia”, comentó.

La nueva edición del jersey “De Monclova soy” fue presentada en el marco del Clásico Coahuilense entre Acereros de Monclova y Saraperos de Saltillo, escenario que las autoridades y directivos consideraron ideal para mostrar una prenda que busca reforzar el vínculo entre el equipo, la ciudad y su afición. Al cierre del evento, Carlos Villarreal expresó su deseo de que la serie deportiva sea exitosa y reiteró su respaldo a la organización acerera. “Que sea una gran serie y aquí no voy a decir que gane el mejor, sino que gane Acereros”, concluyó.

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