Coahuila: escuelas de la Región Centro listas para fungir como casillas electorales este domingo

El funcionario señaló que personal del Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado recorridos de supervisión en los planteles para verificar las condiciones de los espacios y atender las necesidades detectadas, con el propósito de garantizar que la jornada se lleve a cabo en instalaciones adecuadas y seguras para los votantes.

MONCLOVA, COAH.- Las escuelas que funcionarán como casillas electorales durante la jornada de votación de este domingo se encuentran listas para recibir a la ciudadanía, informó el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González Ruiz.

Explicó que la mayoría de las casillas que se instalarán en la región estarán ubicadas en centros educativos, gracias a los convenios de colaboración establecidos entre las autoridades electorales y la Secretaría de Educación, que permiten el uso de aulas y áreas comunes durante el proceso.

“Esperemos que sea una jornada electoral tranquila, sin incidentes ni afectaciones a las casillas, especialmente porque muchas de ellas estarán ubicadas en escuelas”, expresó.

González Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las instalaciones educativas durante el desarrollo de la elección, evitando daños al mobiliario, las aulas y demás espacios de los planteles.

Asimismo, exhortó a quienes acudan a emitir su voto a actuar con responsabilidad y respeto, a fin de que las escuelas puedan reanudar sus actividades de manera normal una vez concluida la jornada electoral.

Finalmente, el director de Servicios Educativos confió en que el proceso se desarrolle en un ambiente de orden y tranquilidad, privilegiando el respeto a los espacios escolares que servirán como sede para el ejercicio democrático.