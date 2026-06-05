Coahuila: escuelas de la Región Centro listas para fungir como casillas electorales este domingo

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Coahuila: escuelas de la Región Centro listas para fungir como casillas electorales este domingo

Realizan revisiones a planteles, con el objetivo de verificar las condiciones de los espacios destinados a la votación.

MONCLOVA, COAH.- Las escuelas que funcionarán como casillas electorales durante la jornada de votación de este domingo se encuentran listas para recibir a la ciudadanía, informó el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González Ruiz.

El funcionario señaló que personal del Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado recorridos de supervisión en los planteles para verificar las condiciones de los espacios y atender las necesidades detectadas, con el propósito de garantizar que la jornada se lleve a cabo en instalaciones adecuadas y seguras para los votantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fiscalia-desplegara-operativo-especial-en-los-13-municipios-de-la-region-centro-desierto-de-coahuila-durante-la-jornada-electoral-KH21159298

Explicó que la mayoría de las casillas que se instalarán en la región estarán ubicadas en centros educativos, gracias a los convenios de colaboración establecidos entre las autoridades electorales y la Secretaría de Educación, que permiten el uso de aulas y áreas comunes durante el proceso.

“Esperemos que sea una jornada electoral tranquila, sin incidentes ni afectaciones a las casillas, especialmente porque muchas de ellas estarán ubicadas en escuelas”, expresó.

González Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las instalaciones educativas durante el desarrollo de la elección, evitando daños al mobiliario, las aulas y demás espacios de los planteles.

Asimismo, exhortó a quienes acudan a emitir su voto a actuar con responsabilidad y respeto, a fin de que las escuelas puedan reanudar sus actividades de manera normal una vez concluida la jornada electoral.

Finalmente, el director de Servicios Educativos confió en que el proceso se desarrolle en un ambiente de orden y tranquilidad, privilegiando el respeto a los espacios escolares que servirán como sede para el ejercicio democrático.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cría cuervos

Cría cuervos
true

AMLO: Lengua le sobra; buen sentido le falta

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra la inspección de becerros recién nacidos, así como la atención inmediata de lesiones ocasionadas por manejo, cercos o procedimientos de campo.

Gusano barrenador pone bajo vigilancia a productores del norte de Coahuila
El accidente ocurrió en un terreno ubicado en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Teresitas, donde el afectado fue atendido inicialmente por socorristas antes de ser llevado al IMSS.

Grave jinete tras caer de caballo y ser arrastrado por más de 100 metros al sur de Saltillo

Todas las Rumble Bee incluyen tracción integral activa permanente, caja de transferencia Borg Warner 48-11 con reparto variable de torque en modo 4x4.

A finales de 2026 arrancará producción de la RAM 1500 SRT en Saltillo
El sencillo toma inspiración de una experiencia común entre los aficionados: vivir citas, amistades y recuerdos alrededor de los juegos de Saraperos.

Emiliano Ortiz homenajea a Saraperos de Saltillo con el tema ‘Una Temporada Más’
La recolección de cerezas en el noroeste del Pacífico atrae cada año a miles de trabajadores migrantes bajo el programa H-2A, quienes buscan mejores ingresos a pesar de la reciente reducción de salarios y los desafíos del sector.

Las granjas en EU dependen más que nunca de un problemático programa de visas
Zelensky parecía estar intentando aprovechar un momento crucial de la guerra.

Zelensky pide negociaciones cara a cara para poner fin a la guerra en una carta pública dirigida a Putin