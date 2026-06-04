Fiscalía desplegará operativo especial en los 13 municipios de la Región Centro-Desierto de Coahuila, durante la jornada electoral

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    Fiscalía desplegará operativo especial en los 13 municipios de la Región Centro-Desierto de Coahuila, durante la jornada electoral
    Everardo Lazo Chapa dio a conocer los pormenores del operativo de seguridad a implementar este domingo. LIDIET MEXICANO

Instalará 14 puntos de atención en municipios donde no existe sede de la dependencia, para asegurar una elección tranquila

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado implementará un operativo especial de prevención, vigilancia y atención ciudadana en los 13 municipios de la Región Centro-Desierto con motivo de la jornada electoral del próximo domingo, informó el delegado regional, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario señaló que, por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, todo el personal de Ministerios Públicos, agentes investigadores, peritos y policías estará trabajando desde las 07:00 de la mañana y permanecerá activo hasta que concluya la elección y sean entregados los paquetes electorales a las autoridades correspondientes.

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Lazo Chapa explicó que el objetivo principal es garantizar que el proceso se desarrolle en orden y tranquilidad, además de brindar atención inmediata a cualquier ciudadano que desee presentar una denuncia relacionada con posibles delitos electorales.

Para ello, la Fiscalía instalará 14 puntos de atención distribuidos en los 13 municipios de la región. En aquellas localidades donde no existe una sede permanente de la dependencia, se desplegarán grupos integrados por ministerios públicos, policías y peritos, principalmente en las plazas principales, para facilitar la recepción de denuncias sin que los ciudadanos tengan que trasladarse a Monclova.

El delegado destacó que la vigilancia también incluirá la supervisión del cumplimiento de la Ley Seca, en coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales. Los operativos estarán enfocados en verificar que los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas permanezcan cerrados y respeten las disposiciones establecidas durante el proceso electoral.

Precisó que las personas sorprendidas consumiendo alcohol en la vía pública incurren en una falta administrativa cuya atención corresponde a las autoridades municipales, mientras que las restricciones electorales se centran en impedir la venta de bebidas embriagantes.

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En cuanto a versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto grupo de hackers que estaría generando amenazas relacionadas con la elección en Monclova, Lazo Chapa aseguró que hasta el momento la Fiscalía no cuenta con denuncias ni reportes que confirmen dicha situación.

No obstante, indicó que cualquier señalamiento será canalizado a la Policía Cibernética para su monitoreo e investigación.

Finalmente, señaló que todas las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno participarán en el operativo electoral y afirmó que, hasta ahora, no existen indicios de situaciones de riesgo que pudieran afectar la votación.

“Esperamos que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad y que los ciudadanos puedan acudir a ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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