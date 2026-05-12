Coahuila: urge Manolo Jiménez a Federación agilizar rescate de AHMSA

El mandatario lamentó que la crisis de la siderúrgica fuera provocada por un conflicto personal entre el expresidente de México y la administración anterior de la empresa. Según Jiménez, este pleito ignoró el bienestar de las familias de la Región Centro, que hoy enfrentan severas consecuencias económicas.

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, hizo un llamado enérgico al Gobierno Federal para acelerar la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA). Aseguró que, aunque existe voluntad de coordinación, la solución definitiva y la estructura financiera necesaria dependen totalmente de las autoridades federales.

“Ese pleito personal le importó más que llevarse de encuentro a miles de familias que hoy la estamos sufriendo... a mí me interesa el desarrollo, que haya empleo, que haya calidad de vida”, sentenció el gobernador respecto al origen de la paralización de la planta.

Jiménez Salinas advirtió sobre la presencia de “actores externos” y “oportunistas políticos” que buscan sacar ventaja del conflicto para polarizar a los trabajadores. Instó a mantener la unidad entre el sindicato, el Poder Judicial y los tres órdenes de gobierno para no entorpecer la ruta de trabajo.

“Es muy importante que no dejemos entrar actores externos que buscan politizar, polarizar, dividir y tronar el tema, porque eso al final de cuentas no nos conviene a nadie... hay que seguir trabajando en unidad y coordinados”, enfatizó el mandatario estatal.

Finalmente, recordó que Monclova ocupaba en 2019 los primeros lugares nacionales en poder adquisitivo, nivel que se busca recuperar con la reactivación de la siderúrgica. Reiteró su compromiso de coadyuvar en lo que esté al alcance del estado, siempre que la Federación presente un plan financiero viable para el rescate.