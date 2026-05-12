Celebra la UNPF en Coahuila que SEP mantenga cierre del ciclo escolar hasta julio

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    Celebra la UNPF en Coahuila que SEP mantenga cierre del ciclo escolar hasta julio
    La UNPF reiteró que continuará impulsando temas relacionados con la calidad educativa, el combate al rezago académico y la permanencia escolar en México. FOTO: FREEPIK

La organización consideró que mantener el calendario original brinda mayor certeza a las familias y a las escuelas en la planeación de actividades académicas y administrativas

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Coahuila celebró la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de dar marcha atrás a la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026, manteniendo el cierre de clases para el próximo 15 de julio.

El posicionamiento fue compartido por Francisco Javier Mancillas González, presidente de la organización en el estado, quien respaldó el comunicado emitido a nivel nacional por la UNPF, donde se calificó la decisión como una rectificación positiva para estudiantes, docentes y comunidades escolares.

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La agrupación consideró que adelantar el cierre del ciclo al 5 de junio habría generado afectaciones importantes en el proceso educativo, principalmente en un contexto donde aún persiste el rezago académico.

Asimismo, destacaron que la medida beneficia directamente a millones de estudiantes en el país y reconocieron la participación de madres y padres de familia, docentes, directivos escolares y especialistas que expresaron públicamente su rechazo a la modificación planteada inicialmente por las autoridades educativas.

La organización también agradeció a medios de comunicación y líderes de opinión que dieron espacio al debate, permitiendo que la postura de las familias fuera escuchada a nivel nacional.

“No existen vencidos ni derrotados, y abona a un resultado de diálogo firme y asertivo de lo que representa para la familia la educación”, se expuso en el comunicado firmado por el presidente nacional de la UNPF, Israel Sánchez Martínez.

Para la UNPF, mantener el calendario original también brinda mayor certeza a las familias y a las instituciones educativas en la planeación del cierre del ciclo, especialmente en temas relacionados con evaluaciones, entrega de documentación y actividades académicas finales.

El organismo sostuvo que la participación de padres de familia en las decisiones educativas debe mantenerse activa, al considerar que la educación requiere diálogo constante entre autoridades, docentes y sociedad civil para evitar medidas que puedan impactar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

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Además, reiteraron que continuarán impulsando temas prioritarios dentro de la agenda educativa, como la mejora de los aprendizajes, la revisión de contenidos educativos y la disminución del rezago y el abandono escolar.

Finalmente, insistieron en que la prioridad debe centrarse en fortalecer la calidad educativa y atender los desafíos que persisten en el país tras los últimos años, particularmente en recuperación académica, permanencia escolar y formación integral de los estudiantes.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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