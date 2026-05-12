Celebra la UNPF en Coahuila que SEP mantenga cierre del ciclo escolar hasta julio

El posicionamiento fue compartido por Francisco Javier Mancillas González, presidente de la organización en el estado, quien respaldó el comunicado emitido a nivel nacional por la UNPF, donde se calificó la decisión como una rectificación positiva para estudiantes, docentes y comunidades escolares.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Coahuila celebró la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de dar marcha atrás a la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026, manteniendo el cierre de clases para el próximo 15 de julio.

La agrupación consideró que adelantar el cierre del ciclo al 5 de junio habría generado afectaciones importantes en el proceso educativo, principalmente en un contexto donde aún persiste el rezago académico.

Asimismo, destacaron que la medida beneficia directamente a millones de estudiantes en el país y reconocieron la participación de madres y padres de familia, docentes, directivos escolares y especialistas que expresaron públicamente su rechazo a la modificación planteada inicialmente por las autoridades educativas.

La organización también agradeció a medios de comunicación y líderes de opinión que dieron espacio al debate, permitiendo que la postura de las familias fuera escuchada a nivel nacional.

“No existen vencidos ni derrotados, y abona a un resultado de diálogo firme y asertivo de lo que representa para la familia la educación”, se expuso en el comunicado firmado por el presidente nacional de la UNPF, Israel Sánchez Martínez.

Para la UNPF, mantener el calendario original también brinda mayor certeza a las familias y a las instituciones educativas en la planeación del cierre del ciclo, especialmente en temas relacionados con evaluaciones, entrega de documentación y actividades académicas finales.

El organismo sostuvo que la participación de padres de familia en las decisiones educativas debe mantenerse activa, al considerar que la educación requiere diálogo constante entre autoridades, docentes y sociedad civil para evitar medidas que puedan impactar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.