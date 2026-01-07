Compras habituales convierten a trabajador de Simas en ganador del Sorteo del Comercio Canaco

Monclova
/ 7 enero 2026
    Compras habituales convierten a trabajador de Simas en ganador del Sorteo del Comercio Canaco
    Mario Alberto Zavala Pérez, trabajador de Simas Monclova, ganó un automóvil Aveo último modelo en el Sorteo del Comercio Canaco. FOTO: LIDIET MEXICANO

Su participación fue casual, al recibir boletos por compras cotidianas realizadas con su familia.

Lo que parecía una participación más sin mayores expectativas terminó cambiando la suerte de Mario Alberto Zavala Pérez, trabajador de Simas Monclova, quien se convirtió en el ganador del automóvil Aveo último modelo en la edición 22 del Sorteo del Comercio Canaco.

Con 39 años de edad, el ganador relató que los boletos llegaron de manera natural, tras realizar compras cotidianas junto con su familia en distintos establecimientos de la ciudad, entre ellos una carnicería ubicada en el sector Oriente de Monclova. En total, acumuló alrededor de 20 boletos, sin imaginar que uno de ellos le daría el premio principal.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: invertirán 100 mdp en seguridad en 2026: alcalde Carlos Villarreal

“Pensé que era una broma”, comentó al recibir la noticia. Reconoció que nunca tuvo grandes esperanzas de ganar, pues su participación fue casual y sin expectativas. “Se hicieron las compras y salieron los boletos”, señaló durante la entrevista realizada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Al respecto, el presidente de Canaco Monclova, Oscar Mario Medina, destacó que el Sorteo del Comercio es una tradición que refleja el compromiso del comercio organizado con la ciudadanía. Señaló que en esta edición participaron más de 600 comercios de Monclova y municipios de la región, con una emisión de 450 mil boletos, gracias al respaldo de negocios pequeños, medianos, grandes y cadenas comerciales que se sumaron como patrocinadores.

Medina subrayó que este proyecto, que cumple 22 años de realizarse de manera ininterrumpida, se trabaja durante varios meses y cuenta con todos los permisos ante la Secretaría de Gobernación, siendo una forma de retribuir y agradecer la preferencia de los consumidores que apoyan al comercio local.

Temas


Sorteos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La plataforma Saltillo Fácil permite consultar y pagar el predial con la clave catastral.

Ofrece Saltillo opciones digitales para pagar el predial desde casa
El bienestar del pueblo venezolano debe ser el objetivo central, afirmó el diputado.

Que transición en Venezuela respete los Derechos Humanos: Diputado de Coahuila

Serán 4 mil millones de pesos los que destinará Coahuila en el rubro de seguridad, dijo esta mañana el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad

La AMEG destacó que la definición de cupos y reglas claras para la importación de carne de res permite complementar el consumo nacional y brindar certidumbre al mercado.

Asociación Mexicana de Productores de Carne respalda medidas contra la inflación y la carestía
Las autoridades estatales destacaron la coordinación para dar resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla