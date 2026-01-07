Monclova: invertirán 100 mdp en seguridad en 2026: alcalde Carlos Villarreal

Monclova
/ 7 enero 2026
    Monclova: invertirán 100 mdp en seguridad en 2026: alcalde Carlos Villarreal
    Autoridades municipales, estatales y federales evaluaron resultados de 2025 y definieron acciones para 2026. FOTO: LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la reunión del Consejo Municipal de Seguridad

Durante 2026, el municipio de Monclova consolidará una estrategia de seguridad basada en el fortalecimiento operativo, tecnológico y preventivo, con una inversión global de 100 millones de pesos distribuidos en los ejes de fuerza, inteligencia, proximidad y prevención, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil encabezó la reunión del Consejo Municipal de Seguridad donde estuvieron autoridades municipales, estatales y federales quienes dieron seguimiento a los acuerdos establecidos en diciembre pasado, además de analizar los resultados del cierre del 2025 y definir las líneas de acción para el presente ejercicio fiscal.

Villarreal Pérez explicó que las inversiones en el rubro de fuerza contempla la profesionalización y dignificación del personal policial, con la homologación salarial a 15 mil pesos mensuales, así como la incorporación gradual de 85 nuevos elementos antes de concluir el 2026, incluidos cadetes que ingresarán a la academia durante el segundo semestre del año. A la par, se prevé la adquisición de nuevas patrullas y equipamiento, sujetos a los procesos de licitación correspondientes.

$!Se profesionalizará y dignificará al personal policial con homologación salarial a 15 mil pesos mensuales.
Se profesionalizará y dignificará al personal policial con homologación salarial a 15 mil pesos mensuales. FOTO: LIDIET MEXICANO

En cuanto a inteligencia, se reforzará el uso de herramientas tecnológicas, aplicaciones ciudadanas y sistemas de análisis que permitan ampliar la vigilancia, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la coordinación entre corporaciones. El eje de proximidad se mantendrá como una de las prioridades del gobierno municipal, con presencia constante de la policía en colonias, centros educativos, espacios laborales y zonas de convivencia, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y la atención directa a las problemáticas sociales.

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN

Mientras que en prevención, se impulsarán políticas públicas orientadas a la atención temprana de factores de riesgo, campañas de concientización, fortalecimiento de líneas de atención y seguimiento a reportes ciudadanos, particularmente en temas sensibles como la salud mental y la prevención del suicidio.

$!La proximidad policial se mantendrá como prioridad, con presencia constante en colonias y espacios públicos, detalló el Alcalde.
La proximidad policial se mantendrá como prioridad, con presencia constante en colonias y espacios públicos, detalló el Alcalde. FOTO: LIDIET MEXICANO

El Alcalde también mencionó una inversión específica de 25 millones de pesos para la remodelación integral de las instalaciones de la Policía Municipal, una infraestructura que durante años ha requerido atención. Los trabajos contemplan mejoras en sanitarios, áreas de cambio, espacios operativos y celdas, atendiendo las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, con el fin de garantizar una recepción adecuada de las personas detenidas y evitar futuras observaciones.

“Es la casa de las y los policías y debe estar en condiciones dignas. Hay temas que no siempre se ven, pero que se sienten en el día a día del personal”, señaló Villarreal Pérez. Finalmente, durante la sesión del Consejo Municipal de Seguridad se presentaron las estadísticas actualizadas de los índices delictivos, correspondientes al cierre del 2025, información que servirá como base para la evaluación de resultados y la toma de decisiones en materia de seguridad para Monclova.

