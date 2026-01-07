Monclova: invertirán 100 mdp en seguridad en 2026: alcalde Carlos Villarreal

Durante 2026, el municipio de Monclova consolidará una estrategia de seguridad basada en el fortalecimiento operativo, tecnológico y preventivo, con una inversión global de 100 millones de pesos distribuidos en los ejes de fuerza, inteligencia, proximidad y prevención, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil encabezó la reunión del Consejo Municipal de Seguridad donde estuvieron autoridades municipales, estatales y federales quienes dieron seguimiento a los acuerdos establecidos en diciembre pasado, además de analizar los resultados del cierre del 2025 y definir las líneas de acción para el presente ejercicio fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: Con gratitud y reconocimiento, Monclova celebra a sus enfermeras y enfermeros

Villarreal Pérez explicó que las inversiones en el rubro de fuerza contempla la profesionalización y dignificación del personal policial, con la homologación salarial a 15 mil pesos mensuales, así como la incorporación gradual de 85 nuevos elementos antes de concluir el 2026, incluidos cadetes que ingresarán a la academia durante el segundo semestre del año. A la par, se prevé la adquisición de nuevas patrullas y equipamiento, sujetos a los procesos de licitación correspondientes.