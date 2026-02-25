Confirma alcaldesa de Frontera nombramiento de nuevo director de la Policía Municipal

Monclova
/ 25 febrero 2026
    Confirma alcaldesa de Frontera nombramiento de nuevo director de la Policía Municipal
    La administración municipal reiteró que mantendrá la coordinación en materia de seguridad. LIDIET MEXICANO

El nuevo titular tendrá como prioridad reforzar la proximidad social y el acercamiento con la ciudadanía

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, confirmó que en los próximos días se llevará a cabo el nombramiento oficial del nuevo director de Seguridad Pública Municipal, en sustitución de Fernando González Dodero, quien permaneció en el cargo durante un año y dos meses.

La presidenta municipal explicó que el relevo se formalizará una vez que se cumpla con el protocolo correspondiente, el cual incluye la sesión de Cabildo y la toma de protesta oficial, acto en el que también se contará con la presencia de representantes del Mando Único.

Indicó que el cambio podría concretarse a finales de esta semana o a inicios de la próxima, ya que se está respetando el proceso institucional, además de permitir que el ahora exdirector se integre a una nueva encomienda dentro del ámbito de seguridad.

Pérez Cantú reconoció el trabajo realizado por González Dodero, al señalar su disposición y atención inmediata ante diversas situaciones, así como el fortalecimiento de la comunicación directa con la ciudadanía, lo que contribuyó a reforzar la confianza hacia la corporación.

Agregó que una de las principales encomiendas para el nuevo titular será fortalecer la proximidad social y el acercamiento con la población, a fin de continuar consolidando una policía cercana a la gente y que brinde mayor tranquilidad a las familias fronterenses.

Finalmente, reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el Mando Único y las autoridades estatales para fortalecer las estrategias de seguridad y preservar el orden en el municipio.

