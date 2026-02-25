Confirma alcaldesa de Frontera nombramiento de nuevo director de la Policía Municipal

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, confirmó que en los próximos días se llevará a cabo el nombramiento oficial del nuevo director de Seguridad Pública Municipal, en sustitución de Fernando González Dodero, quien permaneció en el cargo durante un año y dos meses.

La presidenta municipal explicó que el relevo se formalizará una vez que se cumpla con el protocolo correspondiente, el cual incluye la sesión de Cabildo y la toma de protesta oficial, acto en el que también se contará con la presencia de representantes del Mando Único.

Indicó que el cambio podría concretarse a finales de esta semana o a inicios de la próxima, ya que se está respetando el proceso institucional, además de permitir que el ahora exdirector se integre a una nueva encomienda dentro del ámbito de seguridad.

Pérez Cantú reconoció el trabajo realizado por González Dodero, al señalar su disposición y atención inmediata ante diversas situaciones, así como el fortalecimiento de la comunicación directa con la ciudadanía, lo que contribuyó a reforzar la confianza hacia la corporación.

Agregó que una de las principales encomiendas para el nuevo titular será fortalecer la proximidad social y el acercamiento con la población, a fin de continuar consolidando una policía cercana a la gente y que brinde mayor tranquilidad a las familias fronterenses.

Finalmente, reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el Mando Único y las autoridades estatales para fortalecer las estrategias de seguridad y preservar el orden en el municipio.