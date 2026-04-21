Denuncia por droga activa operativo y persecución en Monclova

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Monclova
/ 21 abril 2026
    Denuncia por droga activa operativo y persecución en Monclova
    La intervención coordinada de fuerzas municipales y estatales mantuvo presencia en la zona durante varias horas, mientras continúan las investigaciones por narcomenudeo. ARCHIVO

La movilización de múltiples corporaciones de seguridad generó incertidumbre entre vecinos, quienes observaron el despliegue sin conocer los motivos del operativo

MONCLOVA, COAH.- Una movilización policiaca registrada la tarde del lunes en la colonia Buenos Aires generó alarma entre vecinos, luego de que diversas corporaciones desplegaran un operativo tras una denuncia ciudadana por presunta venta de narcóticos, en Monclova.

El reporte se originó alrededor de las 14:30 horas en el cruce de las calles Jacinto Sánchez y Aldo Baroni, donde habitantes del sector alertaron sobre una situación sospechosa. La llamada derivó en la intervención de elementos de seguridad, quienes acudieron de inmediato al lugar para verificar los hechos.

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De acuerdo con información preliminar, el presunto implicado, identificado de manera extraoficial como Alexis, detectó la presencia de los uniformados e intentó evadirlos, lo que provocó una persecución a pie por distintas calles de la colonia. A pesar del despliegue, el sujeto logró escapar, lo que intensificó los recorridos en la zona.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal, Policía de Acción y Reacción, Grupo Reacción Centro, Policía Estatal de Coahuila, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes coordinaron acciones de búsqueda en el sector sin lograr detenciones hasta el cierre de la jornada.

Aunque en un inicio se reportaron posibles detonaciones de arma de fuego, autoridades descartaron esta versión, señalando que no hubo disparos durante la intervención. Sin embargo, la movilización de patrullas y unidades de seguridad provocó incertidumbre entre los vecinos, quienes observaron el despliegue sin conocer con claridad lo que ocurría.

Habitantes del área manifestaron su preocupación ante la presencia de múltiples unidades policiacas, lo que generó expectación en una zona habitualmente tranquila. Algunos señalaron haber escuchado ruidos que interpretaron como detonaciones, versión que posteriormente fue desmentida por las autoridades.

El caso permanece bajo investigación, mientras las corporaciones de seguridad mantienen operativos de vigilancia en el sector para ubicar al presunto responsable y dar seguimiento a la denuncia relacionada con la posible distribución de narcóticos.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni lesionadas, en tanto continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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