Conmemoran en Monclova el 5 de Mayo con actos cívicos y toma de protesta del SMN

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    Conmemoran en Monclova el 5 de Mayo con actos cívicos y toma de protesta del SMN
    Jóvenes del Servicio Militar Nacional rinden saludo a la bandera durante la ceremonia en el 105 Batallón de Infantería. LIDIET MEXICANO
    Conmemoran en Monclova el 5 de Mayo con actos cívicos y toma de protesta del SMN
    El acto se desarrolló en instalaciones del 105 Batallón, con participación de personal castrense. LIDIET MEXICANO

Participan estudiantes del CECyTEC Sur y conscriptos del Servicio Militar Nacional en ceremonias encabezadas por autoridades municipales

En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el Gobierno Municipal de Monclova participó en diversas actividades cívicas realizadas este 5 de mayo, encabezadas por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, con el objetivo de fortalecer los valores y la identidad nacional.

Como parte de la jornada, autoridades municipales acudieron al plantel CECyTEC Sur, donde se realizaron actos cívicos enfocados en la formación académica y ciudadana de las y los estudiantes. Durante el evento se destacó la importancia de esta fecha histórica, que recuerda la victoria del Ejército mexicano y refuerza el orgullo por el país.

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Se subrayó que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo de valores, el sentido de pertenencia y la participación activa de la juventud en su comunidad, además de fortalecer la conciencia cívica entre las nuevas generaciones.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso de impulsar acciones dentro de los planteles educativos, con la finalidad de formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con su entorno.NO M

Como parte de la conmemoración, el alcalde también participó en la ceremonia realizada en el 105 Batallón de Infantería, donde se llevó a cabo la toma de protesta de bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2007.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer los valores cívicos y sociales, así como mantener viva la memoria histórica entre la población.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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