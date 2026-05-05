Conmemoran en Monclova el 5 de Mayo con actos cívicos y toma de protesta del SMN

Como parte de la jornada, autoridades municipales acudieron al plantel CECyTEC Sur, donde se realizaron actos cívicos enfocados en la formación académica y ciudadana de las y los estudiantes. Durante el evento se destacó la importancia de esta fecha histórica, que recuerda la victoria del Ejército mexicano y refuerza el orgullo por el país.

En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el Gobierno Municipal de Monclova participó en diversas actividades cívicas realizadas este 5 de mayo, encabezadas por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, con el objetivo de fortalecer los valores y la identidad nacional.

Se subrayó que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo de valores, el sentido de pertenencia y la participación activa de la juventud en su comunidad, además de fortalecer la conciencia cívica entre las nuevas generaciones.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso de impulsar acciones dentro de los planteles educativos, con la finalidad de formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con su entorno.NO M

Como parte de la conmemoración, el alcalde también participó en la ceremonia realizada en el 105 Batallón de Infantería, donde se llevó a cabo la toma de protesta de bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2007.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer los valores cívicos y sociales, así como mantener viva la memoria histórica entre la población.