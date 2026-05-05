Descartan muerte natural de interno en anexo de Monclova; necropsia revela lesiones graves

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    Descartan muerte natural de interno en anexo de Monclova; necropsia revela lesiones graves
    La necropsia determinó que la causa de muerte fue hipoxia por daño pulmonar traumático. LIDIET MEXICANO

El interno presentaba fracturas, golpes severos y hemorragias internas

MONCLOVA, COAH.- Fracturas en el esternón, severos golpes en el tórax y abdomen, así como hemorragias internas evidenciaron la violencia con la que fue atacado Manuel Neftalí Lira Ruiz, de 41 años, mientras se encontraba en proceso de rehabilitación por adicciones en el centro “Fe, Esperanza y Amor”, en Monclova.

De acuerdo con la necropsia, la causa de muerte fue una hipoxia severa provocada por daño pulmonar traumático, lo que confirma que el interno fue víctima de una agresión física.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/muere-interno-en-anexo-de-monclova-tras-recibir-golpiza-CO20486206

La Fiscalía General del Estado informó que el fallecimiento, registrado en dicho centro de rehabilitación, corresponde a un homicidio, descartando que haya sido por causas naturales.

Derivado de estos hallazgos, cuatro personas son investigadas por su presunta participación en los hechos: dos internos y dos encargados del anexo, conocidos como “padrinos”.

En el marco del aseguramiento del inmueble, estas cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su posible responsabilidad.

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Como parte de las acciones posteriores, autoridades de los tres órdenes de gobierno, con apoyo del Ejército Mexicano, realizaron un cateo en el inmueble ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia. La intervención concluyó con la clausura del lugar y la salida de 136 internos, quienes fueron entregados a sus familiares.

La investigación continúa en curso, mientras se integran pruebas y declaraciones clave para el esclarecimiento del caso. De manera paralela, el cierre del centro abre una línea de revisión sobre las condiciones de operación de este tipo de establecimientos y el deslinde de responsabilidades conforme avance el proceso legal.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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