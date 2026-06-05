Continúan esterilizaciones gratuitas para perros y gatos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, el Centro de Bienestar Animal de Monclova mantiene en marcha la primera jornada de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos. La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para promover la tenencia responsable y el cuidado de los animales de compañía. Encargados del sitio informaron que la campaña ha despertado el interés de numerosas familias monclovenses, quienes han acudido con sus mascotas para aprovechar este beneficio. La medida contribuye al control responsable de la población canina y felina en la ciudad.

Para que los animales puedan ser intervenidos, es necesario que cumplan con algunos requisitos establecidos por el personal médico veterinario. Entre ellos se encuentran contar con la edad adecuada para el procedimiento, encontrarse en buenas condiciones de salud y respetar el periodo de ayuno previo a la cirugía. Además de realizar las esterilizaciones, el personal del Centro de Bienestar Animal brinda orientación a los propietarios sobre los cuidados que deben seguir antes y después de la operación. El objetivo es garantizar una recuperación adecuada de las mascotas. Una vez concluido el procedimiento, los animales son entregados a sus dueños con medicamento e indicaciones específicas para su seguimiento durante el periodo postoperatorio.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la cultura de protección animal. También buscan prevenir la sobrepoblación de perros y gatos, así como fomentar entornos más seguros y saludables para las familias y sus mascotas. El Ayuntamiento de Monclova reiteró que continuará desarrollando programas enfocados en el bienestar animal. Además, seguirá impulsando medidas que favorezcan la salud y el cuidado responsable de los animales de compañía en la comunidad.

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