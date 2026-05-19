Convocan a jóvenes y mujeres voluntarias al Servicio Militar Nacional 2026 en Frontera, Coahuila

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    Convocan a jóvenes y mujeres voluntarias al Servicio Militar Nacional 2026 en Frontera, Coahuila
    El 105/o. Batallón de Infantería en Frontera mantiene abierto el registro para jóvenes de la clase 2007, remisos y mujeres voluntarias interesados en liberar su Cartilla Militar. SEDENA
Elena Vega
por Elena Vega

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La Sedena convocó al registro, mismo que permanecerá abierto hasta el 31 de julio en la ciudad de Frontera

FRONTERA, COAH.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de las comandancias de la 6/a. Zona Militar y del 105/o. Batallón de Infantería, lanzó la convocatoria dirigida a jóvenes de la clase 2007, remisos y mujeres voluntarias interesadas en liberar su Cartilla del Servicio Militar Nacional mediante el esquema de adiestramiento correspondiente al segundo escalón 2026.

De acuerdo con la información oficial, el periodo de recepción de documentos permanecerá abierto hasta el próximo 31 de julio de 2026, mientras que el proceso de capacitación se desarrollará del 1 de agosto al 24 de octubre de este año, mediante 13 sesiones sabatinas.

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Las autoridades militares detallaron que las y los interesados deberán acudir a las instalaciones del 105/o. Batallón de Infantería, ubicadas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari número 208, en la colonia Ampliación La Sierrita, en el municipio de Frontera.

La recepción de documentación se realiza de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, así como sábados y domingos de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La convocatoria forma parte de las estrategias implementadas durante el desarrollo del Servicio Militar Nacional 2026, con el objetivo de fomentar entre la juventud valores cívicos, disciplina y sentido de pertenencia nacional.

A través de un comunicado, la Defensa señaló que este programa busca fortalecer principios como la responsabilidad ciudadana, el respeto y la lealtad a los símbolos patrios, además de contribuir en la formación integral de las nuevas generaciones.

Asimismo, destacó que mediante estas acciones el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso con el desarrollo de la juventud mexicana y la promoción de valores encaminados al servicio y amor por la patria.

Las autoridades militares exhortaron a quienes deseen participar a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos y acudir con la documentación correspondiente para integrarse al segundo escalón de adiestramiento del presente año.

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Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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