Director de Economía de la UAdeC rinde informe; destaca avances académicos y de internacionalización

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del plantel y contó con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, así como de la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, además de directivos, docentes, estudiantes y funcionariado universitario.

El director de la Facultad de Economía Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Jonathan Flores Pérez, rindió su informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026, en el que destacó avances en materia académica, infraestructura, investigación e internacionalización.

Durante su mensaje, el rector reconoció el trabajo realizado por Jonathan Flores Pérez al colocar en el centro de las decisiones a las y los estudiantes, además de fortalecer la relación entre la teoría y la práctica mediante la vinculación con espacios donde se toman decisiones económicas, políticas y sociales.

Pimentel Martínez señaló que este ejercicio representa no solo el cumplimiento de una responsabilidad universitaria, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el rumbo de la Facultad y la generación de nuevas oportunidades para la comunidad estudiantil.

Asimismo, destacó la visión internacional impulsada por la Facultad a través de programas de movilidad, vinculación y colaboración con organismos financieros, empresariales y gubernamentales, lo que permite formar economistas capaces de competir y aportar en escenarios globales.

El rector también reconoció el fortalecimiento académico del plantel con la apertura de la Maestría en Gestión Económica y Financiera, además de la posibilidad de desarrollar próximamente un programa de doctorado gracias al trabajo del núcleo académico y de investigación.

En su informe, Jonathan Flores Pérez detalló avances en distintos rubros en beneficio de la comunidad estudiantil. En materia académica, destacó la consolidación del Programa de Educación Bilingüe, mediante el cual estudiantes reciben clases de economía en inglés.

Además, informó sobre la participación de alumnos en programas nacionales impulsados por el Banco de México y Grupo Banorte, así como la implementación de cursos intersemestrales de verano e invierno que beneficiaron al 60 por ciento de la matrícula.

En el ámbito de movilidad e internacionalización, estudiantes de la Facultad realizaron intercambios académicos en China y participaron en estancias de investigación en instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Quintana Roo.

Entre las actividades académicas sobresalientes mencionó la realización de la XXI Semana de Economía “México en el Panorama Internacional: Pensar la economía, decidir el mañana”, evento que reunió a especialistas, autoridades y estudiantes para analizar temas económicos de actualidad.

En infraestructura, el director informó sobre la modernización tecnológica del plantel mediante la entrega de 25 nuevos equipos de cómputo y la instalación de pantallas HD en aulas, acciones efectuadas con apoyo de la Rectoría y la Coordinación Unidad Sureste.