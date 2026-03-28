Invita Manolo Jiménez a visitar pueblos mágicos de Coahuila durante Semana Santa

Durante el periodo vacacional, la entidad ofrecerá a coahuilenses, así como a turistas y visitantes, eventos como los tradicionales viacrucis, la Procesión del Silencio y otras actividades religiosas de la temporada; festivales gastronómicos, rodeos, cabalgatas, callejoneadas, bailes populares, pesca, enología, cultura e historia.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, invitó a visitar los ocho pueblos mágicos del estado durante Semana Santa, donde se llevarán a cabo actividades de todo tipo con condiciones de seguridad.

“Quiero aprovechar para invitar a toda nuestra gente de Coahuila a que visiten estas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, este hermoso pueblo mágico de Viesca que tiene un gran turismo religioso”, dijo Jiménez Salinas.

“Así que los invitamos a que se sorprendan con Viesca, que se sorprendan con los otros pueblos mágicos de nuestro estado, que ‘turisteen’ en el estado más seguro y que siempre nos sigamos sorprendiendo con Coahuila”, agregó.

Señaló que la temporada es una oportunidad para turistear en el estado, aprovechando su seguridad y vivir eventos en todas las regiones.

Saltillo tendrá eventos como el Festival de las Cazuelas, el 2 de abril en la Plaza Nueva Tlaxcala; el viernes 3, la Procesión del Silencio en el Centro Histórico, la representación Las Tres Caídas y El Encuentro y el Viacrucis del Ojo de Agua (en su edición 50).

Además, tendrá los recorridos del Tranvía Turístico y Recorridos Históricos Peatonales; actividades culturales y los museos, así como senderismo en el Cañón de San Lorenzo y recorridos y actividades en viñedos de la región que forman parte de la Ruta Vinos & Dinos.

También la ciudad de Torreón vivirá su tradicional Viacrucis en el Cerro de las Noas el 3 de abril por la mañana, con la representación viviente de la Pasión y Muerte de Jesucristo, y el recorrido de las 14 estaciones. Se esperan 40 mil personas.