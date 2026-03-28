Invita Manolo Jiménez a visitar pueblos mágicos de Coahuila durante Semana Santa

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Coahuila
/ 28 marzo 2026
    Invita Manolo Jiménez a visitar pueblos mágicos de Coahuila durante Semana Santa
    El gobernador dijo que la temporada es ideal para visitar Coahuila aprovechando condiciones de seguridad. CORTESÍA

Habrá en las distintas regiones actividades religiosas, conciertos, bailes populares, rodeos, cabalgatas, gastronomía, callejoneadas y otros eventos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, invitó a visitar los ocho pueblos mágicos del estado durante Semana Santa, donde se llevarán a cabo actividades de todo tipo con condiciones de seguridad.

Durante el periodo vacacional, la entidad ofrecerá a coahuilenses, así como a turistas y visitantes, eventos como los tradicionales viacrucis, la Procesión del Silencio y otras actividades religiosas de la temporada; festivales gastronómicos, rodeos, cabalgatas, callejoneadas, bailes populares, pesca, enología, cultura e historia.

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“Quiero aprovechar para invitar a toda nuestra gente de Coahuila a que visiten estas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, este hermoso pueblo mágico de Viesca que tiene un gran turismo religioso”, dijo Jiménez Salinas.

“Así que los invitamos a que se sorprendan con Viesca, que se sorprendan con los otros pueblos mágicos de nuestro estado, que ‘turisteen’ en el estado más seguro y que siempre nos sigamos sorprendiendo con Coahuila”, agregó.

Señaló que la temporada es una oportunidad para turistear en el estado, aprovechando su seguridad y vivir eventos en todas las regiones.

Saltillo tendrá eventos como el Festival de las Cazuelas, el 2 de abril en la Plaza Nueva Tlaxcala; el viernes 3, la Procesión del Silencio en el Centro Histórico, la representación Las Tres Caídas y El Encuentro y el Viacrucis del Ojo de Agua (en su edición 50).

Además, tendrá los recorridos del Tranvía Turístico y Recorridos Históricos Peatonales; actividades culturales y los museos, así como senderismo en el Cañón de San Lorenzo y recorridos y actividades en viñedos de la región que forman parte de la Ruta Vinos & Dinos.

También la ciudad de Torreón vivirá su tradicional Viacrucis en el Cerro de las Noas el 3 de abril por la mañana, con la representación viviente de la Pasión y Muerte de Jesucristo, y el recorrido de las 14 estaciones. Se esperan 40 mil personas.

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