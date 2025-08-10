Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez participó en la ceremonia de clausura de la sexta edición del Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior (PCEME).

Esta iniciativa brinda a mujeres de origen mexicano que residen fuera del país capacitación, herramientas educativas e información para desarrollar ideas de negocio sostenibles en sus comunidades.

En su mensaje, Rodríguez calificó al PCEME como un ejemplo de política consular innovadora, que fortalece el talento y la autonomía económica de las mexicanas sin importar la distancia.