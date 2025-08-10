Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior

Monclova
/ 10 agosto 2025
    Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior
    El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció el impacto social y económico del programa PCEME. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Mujeres de origen mexicano concluyen con éxito capacitación para desarrollar negocios sostenibles en sus comunidades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez participó en la ceremonia de clausura de la sexta edición del Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior (PCEME).

Esta iniciativa brinda a mujeres de origen mexicano que residen fuera del país capacitación, herramientas educativas e información para desarrollar ideas de negocio sostenibles en sus comunidades.

En su mensaje, Rodríguez calificó al PCEME como un ejemplo de política consular innovadora, que fortalece el talento y la autonomía económica de las mexicanas sin importar la distancia.

El PCEME brinda herramientas para convertir ideas en proyectos productivos con impacto positivo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Este modelo de formación convierte ideas en proyectos reales, generando un impacto positivo en la vida de las participantes y en su entorno”, destacó el edil nigropetense.

El acto contó con la presencia de la cónsul de México en Eagle Pass, Vivian Juárez Mondragón; el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdez; el juez del Condado de Maverick, Ramsey English Cantú; la maestra Tatiana Clouthier, así como las emprendedoras que concluyeron exitosamente esta edición del programa.

Temas


Mujeres
Programa

Localizaciones


Piedras Negras

