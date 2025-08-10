Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Mujeres de origen mexicano concluyen con éxito capacitación para desarrollar negocios sostenibles en sus comunidades
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez participó en la ceremonia de clausura de la sexta edición del Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior (PCEME).
Esta iniciativa brinda a mujeres de origen mexicano que residen fuera del país capacitación, herramientas educativas e información para desarrollar ideas de negocio sostenibles en sus comunidades.
En su mensaje, Rodríguez calificó al PCEME como un ejemplo de política consular innovadora, que fortalece el talento y la autonomía económica de las mexicanas sin importar la distancia.
“Este modelo de formación convierte ideas en proyectos reales, generando un impacto positivo en la vida de las participantes y en su entorno”, destacó el edil nigropetense.
El acto contó con la presencia de la cónsul de México en Eagle Pass, Vivian Juárez Mondragón; el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdez; el juez del Condado de Maverick, Ramsey English Cantú; la maestra Tatiana Clouthier, así como las emprendedoras que concluyeron exitosamente esta edición del programa.