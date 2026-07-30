Da Monclova a conocer a ganadores de la Presea ‘Alonso de León’ 2026

En la categoría “En Vida” fueron elegidos la maestra Martha Elena Aguilar Durón, por su trayectoria en el servicio público y la impartición de justicia; el maestro Roberto Carlos Flores Pérez, compositor monclovense con más de 25 años de trayectoria y reconocimiento internacional, y la licenciada Yolanda Carmen Irribarren Arocha, por su trayectoria deportiva y promoción de valores.

Los galardonados fueron seleccionados por un jurado validado por el Cabildo, a partir de su trayectoria y aportaciones a la comunidad.

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal dio a conocer a las personas y organización que recibirán la Presea Alonso de León 2026, máximo reconocimiento que otorga el Ayuntamiento y que será entregado en el marco del aniversario de la fundación de Monclova .

DISTINGUEN TRAYECTORIAS QUE HAN APORTADO A MONCLOVA

En la categoría “Organización de la Sociedad Civil”, la distinción será para la Fundación Distribuidores Nissan, por su contribución al fortalecimiento de la educación pública y el respaldo otorgado a la infraestructura de instituciones educativas.

Mientras que en la categoría “Póstumo” se reconocerá al licenciado José Óscar Castañeda Rada, quien acumuló más de cuatro décadas de trayectoria como actor y director teatral, además de contribuir al desarrollo artístico y cultural de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal felicitó a quienes recibirán la presea y destacó que sus historias representan el talento, la dedicación y el compromiso de personas que han contribuido a construir la historia de la ciudad.

El Edil señaló que reconocer a quienes han dedicado parte de su vida a servir, crear, enseñar, competir o representar a Monclova significa también reconocer ejemplos que pueden ser referentes para las nuevas generaciones.

La ceremonia de entrega se realizará como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la fundación de Monclova.

Con este reconocimiento, el Gobierno Municipal busca destacar las aportaciones realizadas desde distintos ámbitos y fortalecer el sentido de pertenencia de la población.