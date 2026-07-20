Carlos Villarreal entrega recarpeteo de calle en la colonia Ciudad Deportiva de Monclova

La obra se realizó en el tramo comprendido entre la calle Huémac y la avenida Ciudad Deportiva, donde se rehabilitaron 810 metros lineales de pavimento, beneficiando de manera directa a alrededor de mil habitantes, además de cientos de automovilistas que diariamente utilizan esta importante vialidad.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 3 millones 654 mil 134 pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de recarpeteo de la calle Tezozómoc, en la colonia Ciudad Deportiva, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova , con el que se busca mejorar la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.

Durante la entrega, el Alcalde destacó que esta calle es una de las principales vías de acceso para las familias del sector, así como para estudiantes y personas que acuden a las instituciones educativas y espacios deportivos ubicados en la zona.

“Hoy estamos haciendo entrega de una obra muy importante del Plan de Inversión #PrendamosMonclova. Es una vialidad que fortalece la movilidad de este sector, ya que muchas familias la utilizan todos los días para llegar a sus hogares, además de quienes acuden a las escuelas y a las instalaciones deportivas”, expresó.

Villarreal Pérez explicó que los trabajos se realizaron durante el periodo vacacional para disminuir las afectaciones a la circulación, aprovechando también la reducción en la actividad deportiva de la zona.

La rehabilitación contempló el fresado de 7 mil 608 metros cuadrados de pavimento, la aplicación de 7 mil 608 litros de emulsión asfáltica, la colocación de 308 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y la pintura de mil 500 metros lineales de cordones, con una inversión total de 3 millones 654 mil 134 pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2026.

El Presidente Municipal informó además que durante toda la semana continuará realizando recorridos de supervisión en las diferentes obras que se ejecutan en Monclova para verificar que los trabajos avancen conforme a lo programado y con la calidad requerida.

Añadió que, paralelamente, el Municipio mantiene labores de rehabilitación y mantenimiento de líneas de agua potable y drenaje en distintos sectores de la ciudad, incluyendo la sustitución de tuberías principales, acciones que se desarrollan en coordinación con los comités ciudadanos.

Finalmente, Carlos Villarreal reiteró que el Plan de Inversión PrendamosMonclova, en coordinación con las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuará llegando a todos los sectores de la ciudad con proyectos que mejoren la movilidad, los servicios públicos y la calidad de vida de las familias monclovenses