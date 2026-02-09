Denuncias ciudadanas derivan en cateos antidroga en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La recepción de denuncias ciudadanas durante el mes de enero derivó en una serie de operativos que permitieron la desarticulación de puntos de venta de droga en distintas colonias de Monclova, así como el aseguramiento de marihuana destinada al narcomenudeo.

De acuerdo con la información disponible, en ese periodo se recibieron siete reportes formales de vecinos que alertaron sobre presuntas actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en sus sectores. Tras el análisis de estos señalamientos, se llevaron a cabo intervenciones directas que culminaron en la ejecución de cuatro cateos, los cuales fueron considerados exitosos por los resultados obtenidos.

Las acciones permitieron ubicar inmuebles utilizados como puntos de distribución de droga, comúnmente conocidos como “tienditas”, los cuales operaban al interior de zonas habitacionales. En dichos operativos se logró el decomiso de marihuana en cantidades menores, mismas que, según lo informado, estaban destinadas a la distribución a pequeña escala.

Aunque no se trató de cargamentos de gran volumen, las intervenciones se enfocaron en frenar la llamada distribución “hormiga”, modalidad mediante la cual pequeñas dosis de droga son comercializadas de forma constante en colonias populares, generando un impacto directo en la seguridad y convivencia de las familias.

Las denuncias ciudadanas jugaron un papel central en el desarrollo de estas acciones, ya que permitieron iniciar investigaciones previas antes de solicitar las órdenes judiciales correspondientes. La precisión de los reportes facilitó la ubicación de los inmuebles señalados y la planeación de los cateos, los cuales se realizaron conforme a los procedimientos legales establecidos.

Actualmente, cada uno de los casos derivados de estos operativos se encuentra bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes para determinar la situación legal de las personas presuntamente involucradas en la venta de droga.

De manera adicional, se indicó que los puntos de venta de estupefacientes suelen operar de forma discreta, ocultándose en el interior de colonias y alejándose de zonas visibles, con el objetivo de evadir la vigilancia. No obstante, se mantiene un esquema de coordinación entre corporaciones de los distintos niveles de gobierno para dar seguimiento a este tipo de reportes y reforzar la vigilancia en la Región Centro del estado.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan abiertas y que se dará seguimiento legal a los casos derivados de los cateos realizados durante enero, conforme a lo que marcan las disposiciones vigentes.

(Con información de medios locales)