Coahuila
/ 8 febrero 2026
    Coahuila inicia 2026 sin casos de sarampión tras cerrar 2025 con 55 contagios
    La vigilancia epidemiológica mantiene a Coahuila con saldo blanco en 2026. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El comparativo anual refleja una reducción total de casos confirmados en la entidad durante el arranque del año

TORREÓN, COAH.- Coahuila se mantiene sin casos confirmados de sarampión, a diferencia de 2025, cuando la entidad cerró con 55 contagios y una tasa de incidencia de 1.61 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

En lo que va del año, se han estudiado 11 casos sospechosos, todos descartados, lo que confirma un saldo blanco en el inicio de 2026.

El comparativo evidencia un contraste significativo: mientras en 2025 se acumularon además 305 casos probables de enfermedades febriles exantemáticas —que incluyen sarampión, rubéola y exantema súbito—, este año la vigilancia epidemiológica no ha detectado transmisión activa en Coahuila.

En contraste, Durango reporta en 2026 un total de 19 casos confirmados, uno de ellos en Gómez Palacio, con una tasa de incidencia de 0.98.

El año pasado, esa entidad cerró con 40 contagios, una tasa de 2.06 y una defunción, lo que derivó en una letalidad de 2.5 por ciento, además de 295 casos sospechosos analizados.

Autoridades sanitarias de Durango informaron que el caso confirmado en Gómez Palacio, una menor de un año diagnosticada en enero, evoluciona favorablemente y ya no se encuentra en periodo de contagio, tras aplicarse cerco epidemiológico y bloqueo vacunal.

A nivel nacional, hasta el 5 de febrero de 2026 se contabilizan 2 mil 027 casos confirmados, concentrados principalmente en Jalisco.

El grupo más afectado es el de niñas y niños de 1 a 4 años, seguido de 5 a 9 años, lo que refuerza la importancia de la vacunación como principal medida preventiva.

