Descarga eléctrica cerca de alberca deja grave a niña de 10 años en Monclova

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    Descarga eléctrica cerca de alberca deja grave a niña de 10 años en Monclova
    El incidente generó la movilización de paramédicos, elementos de Seguridad Pública y autoridades municipales, quienes ordenaron el desalojo preventivo del inmueble mientras se realizaban las revisiones correspondientes. ARCHIVO

Protección Civil detectó reflectores con corriente eléctrica cerca de la alberca y ordenó el desalojo del inmueble mientras se desarrollaban las inspecciones

MONCLOVA, COAH.- Una menor de 10 años de edad fue hospitalizada luego de recibir una fuerte descarga eléctrica mientras se encontraba en una convivencia familiar realizada en una quinta del fraccionamiento 288, incidente que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales de Monclova.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo en la quinta La Esmeralda, ubicada sobre la calle 21 de Mayo. En el lugar se desarrollaba una reunión relacionada con el cierre de un evento deportivo, donde se encontraban decenas de familias.

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De acuerdo con los reportes recabados, la niña identificada como Mía se encontraba cerca del área de la alberca cuando tuvo contacto con una estructura y con cableado perteneciente a reflectores o spots decorativos instalados en el inmueble. Presuntamente, una falla en el sistema eléctrico provocó que la menor recibiera una descarga de aproximadamente 112 volts.

Tras el incidente, la niña cayó al suelo y comenzó a presentar una fuerte reacción física, generando momentos de alarma entre los asistentes. Familiares y personas que se encontraban en el lugar actuaron de inmediato para auxiliarla y separarla de la fuente de energía.

Posteriormente, la menor fue trasladada en un vehículo particular para recibir atención médica. Inicialmente fue llevada a la Cruz Roja y después canalizada al Hospital San José, donde quedó bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

Luego del reporte, elementos de Seguridad Pública, paramédicos del Grupo GRUM y personal de Protección Civil acudieron a la quinta para inspeccionar las instalaciones. Durante la revisión detectaron que algunos reflectores ubicados en las inmediaciones de la alberca presentaban corriente eléctrica, situación que representaba un riesgo para quienes se encontraban en el sitio.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el desalojo del inmueble mientras se realizaban las inspecciones correspondientes. Asimismo, se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer si existieron irregularidades en las instalaciones eléctricas del lugar, situación que podría derivar en sanciones administrativas o incluso la clausura del establecimiento.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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