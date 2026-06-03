Conoce a los candidatos del distrito 16 de Coahuila

VANGUARDIA realizó un ejercicio para acercar a la ciudadanía los perfiles de las y los candidatos que buscan representar este distrito, con base en la información publicada en la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles”. Además de presentar datos sobre su formación académica, trayectoria profesional e ingresos declarados, se incluyen las principales propuestas que plantean impulsar desde el Congreso del Estado, tanto para Coahuila como para el Distrito 16, cuya cabecera se ubica en Saltillo y comprende colonias del sur de la ciudad como Buitres, Teresitas, Bellavista y Hacienda El Cortijo, así como comunidades ejidales como Jagüey de Ferniza y Santa Teresa de los Muchachos.

PAN Juana Francisca Parra 53 años ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? Sí. Suplente: Andrea Valeria Galván Martínez Perfil académico Técnica. Última experiencia profesional Responsable de Bomberos Saltillo. Declaración patrimonial La candidata no consintió publicar sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Deseo contribuir activamente en la defensa de nuestro estado ante leyes absurdas o disposiciones que afecten a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables. Mi objetivo es participar en la creación y fortalecimiento de leyes efectivas, justas y funcionales, siempre apegadas al derecho, buscando el bienestar social, la equidad y el respeto pleno a las garantías y derechos de todas las personas”. Propuestas 1.- Fortalecimiento del sistema de emergencias La candidata propone fortalecer los sistemas de emergencia en Coahuila, considerando que la seguridad no solo depende de las corporaciones policiacas, sino también de cuerpos de bomberos y ambulancias. Su planteamiento busca que los municipios contribuyan a consolidar un sistema sólido de atención a emergencias y gestionar apoyo del Gobierno Federal. 2.- Atención médica para personas vulnerables Plantea crear un sistema de emergencia de salud enfocado en personas de bajos recursos y en situación de calle, garantizando atención médica inmediata, accesible y humana. La propuesta incluye medicamentos, atención preventiva y seguimiento médico. 3.- Protección para padres separados y bienestar infantil Propone realizar investigaciones y estudios psicológicos y socioeconómicos en casos de custodia infantil, priorizando el bienestar de niñas y niños. También plantea garantizar la convivencia de los padres con sus hijos y brindar apoyo psicológico a quienes atraviesan procesos de separación. Redes sociales Facebook: Juanita Parra. --

PVEM Alejandro Martínez Álvarez 40 años ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? Sí. Suplente: Edgar Daniel Valdes Silva Perfil académico Maestría en Negocios. Última experiencia profesional Regidor de Ramos Arizpe. Declaración patrimonial El candidato no consintió publicar sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Quiero ser diputado porque conozco de cerca las necesidades y retos que enfrentan las familias de Coahuila. Estoy convencido de que la ciudadanía merece representantes cercanos, responsables y comprometidos, que escuchen, defiendan sus causas y actúen con independencia. Mi propósito es llevar al Congreso una voz firme, honesta y sensible, enfocada en resultados, gestión y soluciones reales para mejorar la vida de nuestra gente”. Propuestas 1.- Supervisión policial y combate a la corrupción El candidato propone impulsar mecanismos claros de supervisión policial para prevenir abusos de autoridad, actos de corrupción y prácticas indebidas. Señala que su compromiso es fortalecer corporaciones certificadas, capacitadas y cercanas a la ciudadanía, con respeto a los derechos humanos. 2.- Transparencia y rendición de cuentas Plantea establecer mecanismos firmes de transparencia y rendición de cuentas para combatir privilegios, corrupción y malos manejos dentro del servicio público. La propuesta busca vigilar el uso responsable de los recursos públicos y garantizar que el presupuesto beneficie a las familias. 3.- Ley de Reparación del Daño por Discriminación Propone impulsar una Ley de Reparación del Daño por Discriminación, con el objetivo de que las personas afectadas reciban justicia, restitución de derechos y atención rápida y digna. La iniciativa contempla sanciones para quien discrimine y mecanismos de reparación integral del daño. Redes sociales Facebook: Alex Martínez. --

MC Albany Castro Rodríguez 32 años ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? Sí. Suplente: Ingrid Janine Caballero Mc Leod Perfil académico Ingeniería en Gestión Empresarial. Última experiencia profesional Industria. Declaración patrimonial La candidata no consintió publicar sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Para cambiar las cosas realmente como ciudadanos. La falta de agua y medicamentos para mí es algo que no debe faltar nunca para nadie. Los derechos humanos tienen que volver a nosotros y realmente cumplirse las obligaciones. Las personas con discapacidad muchas veces necesitan más agua para higiene, tratamientos, movilidad, medicamentos, cuidados permanentes y condiciones de salud especiales. Por eso, la falta de agua golpea todavía más fuerte a miles de familias”. Propuestas 1.- Eliminar cobros de estacionamiento en hospitales La candidata propone eliminar los parquímetros y cobros de estacionamiento en hospitales públicos y privados, considerando que las familias enfrentan emergencias médicas y gastos constantes. Señala que la movilidad no debe convertirse en un castigo, especialmente para personas con discapacidad y sus cuidadores. 2.- Prohibir cortes de agua a familias vulnerables Plantea impedir la suspensión del servicio de agua a adultos mayores, personas enfermas, familias con menores de edad y hogares en situación de pobreza extrema. Además, propone atención prioritaria a reportes relacionados con el suministro del servicio. 3.- Apoyo a madres cuidadoras y movilidad segura Propone establecer tiempos de tolerancia gratuitos para madres cuidadoras al momento de realizar actividades rápidas como bajar a niñas y niños, acudir a consultas médicas o brindar cuidados. También plantea impulsar rutas y estacionamientos seguros para mujeres. Redes sociales Facebook: Albany Castro. ---

Nuevas Ideas Adriana Peña Contreras 66 años ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? Sí. Suplente: Kerena Rubi Casas Corpus Perfil académico Doctorado en Teología. Última experiencia profesional Directora de la Universidad de Ciencias Teológicas. Declaración patrimonial Sí. Reportó ingresos mensuales por 22 mil pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Estoy convencida de que la política debe servir para transformar vidas y no solamente para hacer promesas. Quiero ser una diputada cercana, presente y comprometida, que regrese a las colonias, escuche a la ciudadanía y rinda cuentas con resultados reales. Mi objetivo es construir puentes entre la población y las herramientas legales e institucionales necesarias para atender las problemáticas de manera estructurada y efectiva”. Propuestas 1.- Atención psicológica gratuita La candidata considera fundamental fortalecer la atención psicológica gratuita en centros comunitarios, escuelas y unidades de salud, especialmente en sectores donde las personas no cuentan con recursos para recibir apoyo emocional especializado. Señala que la salud mental debe garantizarse como un derecho. 2.- Servicios públicos dignos y accesibles Presenta una propuesta legislativa enfocada en garantizar servicios públicos eficientes y accesibles para todas las familias, particularmente en colonias con rezagos en infraestructura básica. Su planteamiento incluye mejorar el acceso al agua potable, energía eléctrica y pavimentación. 3.- Apoyo integral para mujeres Propone impulsar programas de apoyo integral para mujeres, incluyendo capacitación laboral, convenios con empresas para generar oportunidades de empleo, fortalecimiento de espacios de cuidado infantil, así como atención psicológica y orientación jurídica para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Redes sociales Facebook: Paty Peña. --

México Avante Alejandra Iznaola Gallegos 24 años ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? Sí. Suplente: Catherine Espinosa Mendoza Perfil académico Licenciatura en curso. Última experiencia profesional Docente. Declaración patrimonial Sí. Reportó ingresos mensuales por 12 mil pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Mi interés nace desde mi experiencia personal y profesional, al haber trabajado desde muy joven, conocer las dificultades económicas, enfrentar retos como madre y construir mi camino a través del esfuerzo, la educación y el trabajo constante. Como docente, he convivido directamente con niñas, niños, jóvenes y padres de familia, lo que me ha permitido entender problemáticas relacionadas con educación, salud emocional, desigualdad, falta de oportunidades y calidad de vida. También, a través de mi experiencia en redes sociales y participación comunitaria, he aprendido la importancia de escuchar, comunicar y conectar con las personas de manera auténtica y responsable”. Propuestas 1.- Educación moderna e integral La candidata propone impulsar una educación digna, moderna e integral para niñas, niños y jóvenes, especialmente en sectores con mayores necesidades como el sur de Saltillo. Su planteamiento busca complementar la enseñanza tradicional con formación en educación financiera, emprendimiento, tecnología, salud emocional y orientación vocacional. 2.- Mejorar servicios públicos y transporte Plantea acciones enfocadas en elevar la calidad de vida de las familias del sur de Saltillo mediante servicios públicos dignos, movilidad segura y espacios comunitarios funcionales. La propuesta contempla mejorar el sistema de transporte público con unidades en mejores condiciones, rutas más eficientes y mayor seguridad. 3.- Apoyo a grupos vulnerables Impulsará propuestas para beneficiar a personas adultas mayores, jóvenes, artistas, deportistas y familias con dificultades económicas. Además, plantea modernizar y digitalizar trámites gubernamentales para evitar filas innecesarias y fortalecer casas hogar y centros de atención para adultos mayores. Redes sociales Facebook: Ale_iznaola. --

PRI-UDC Álvaro Moreira Valdés 52 años ¿Cumplió con la plataforma Conóceles? Sí. Suplente: Mario Hernández Gaona Perfil académico Licenciatura en Educación Media. Última experiencia profesional Diputado local. Declaración patrimonial Sí. Reportó ingresos mensuales por 156 mil pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? “Quiero seguir legislando en favor de todas las personas en situación de vulnerabilidad, seguir siendo la voz de la gente del Distrito 16 en el Congreso del Estado y ser un gestor para resolver diversos problemas que se presentan todos los días en las colonias de nuestro Distrito”. Propuestas 1.- Seguridad y fortalecimiento de colonias El candidato propone reforzar la seguridad mediante estrategias de inteligencia y proximidad para combatir delitos como asaltos y robos a casa habitación. Además, plantea instalar nuevas luminarias en el Distrito 16 para contar con calles más seguras y fortalecer el trabajo coordinado en materia de seguridad. 2.- Infraestructura y programas de bacheo Plantea gestionar recursos específicos para mejorar la infraestructura urbana en las colonias del distrito, incluyendo programas de bacheo, pavimentación de calidad y modernización de luminarias, con el objetivo de mejorar el entorno y bienestar de las familias. 3.- Políticas públicas con perspectiva de género Propone fortalecer políticas públicas con perspectiva de género que impulsen igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como continuar construyendo un marco normativo que proteja y dignifique a grupos vulnerables, manteniendo cercanía con la ciudadanía para atender sus necesidades. Redes sociales Facebook: Álvaro Moreira. --