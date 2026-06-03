Conoce a los candidatos del distrito 16 de Coahuila

Conoce a los candidatos del distrito 16 de Coahuila

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Armando Ríos
por Armando Ríos

Con el objetivo de brindar mayor información a la ciudadanía, VANGUARDIA te presenta a las y los aspirantes a representar este distrito, tomando como referencia los datos publicados en la plataforma ‘Candidatas y Candidatos, Conóceles’

Coahuila
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VANGUARDIA realizó un ejercicio para acercar a la ciudadanía los perfiles de las y los candidatos que buscan representar este distrito, con base en la información publicada en la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

Además de presentar datos sobre su formación académica, trayectoria profesional e ingresos declarados, se incluyen las principales propuestas que plantean impulsar desde el Congreso del Estado, tanto para Coahuila como para el Distrito 16, cuya cabecera se ubica en Saltillo y comprende colonias del sur de la ciudad como Buitres, Teresitas, Bellavista y Hacienda El Cortijo, así como comunidades ejidales como Jagüey de Ferniza y Santa Teresa de los Muchachos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/saltillo-en-disputa-los-perfiles-que-buscan-llegar-al-congreso-AF21065566
$!Juana Francisca Parra
Juana Francisca Parra REDES SOCIALES

PAN

Juana Francisca Parra

53 años

¿Cumplió con la plataforma Conóceles?

Sí.

Suplente: Andrea Valeria Galván Martínez

Perfil académico

Técnica.

Última experiencia profesional

Responsable de Bomberos Saltillo.

Declaración patrimonial

La candidata no consintió publicar sus declaraciones.

¿Por qué quiere ocupar el cargo?

“Deseo contribuir activamente en la defensa de nuestro estado ante leyes absurdas o disposiciones que afecten a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables. Mi objetivo es participar en la creación y fortalecimiento de leyes efectivas, justas y funcionales, siempre apegadas al derecho, buscando el bienestar social, la equidad y el respeto pleno a las garantías y derechos de todas las personas”.

Propuestas

1.- Fortalecimiento del sistema de emergencias

La candidata propone fortalecer los sistemas de emergencia en Coahuila, considerando que la seguridad no solo depende de las corporaciones policiacas, sino también de cuerpos de bomberos y ambulancias. Su planteamiento busca que los municipios contribuyan a consolidar un sistema sólido de atención a emergencias y gestionar apoyo del Gobierno Federal.

2.- Atención médica para personas vulnerables

Plantea crear un sistema de emergencia de salud enfocado en personas de bajos recursos y en situación de calle, garantizando atención médica inmediata, accesible y humana. La propuesta incluye medicamentos, atención preventiva y seguimiento médico.

3.- Protección para padres separados y bienestar infantil

Propone realizar investigaciones y estudios psicológicos y socioeconómicos en casos de custodia infantil, priorizando el bienestar de niñas y niños. También plantea garantizar la convivencia de los padres con sus hijos y brindar apoyo psicológico a quienes atraviesan procesos de separación.

Redes sociales

Facebook: Juanita Parra.

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https://vanguardia.com.mx/coahuila/conoce-a-los-candidatos-del-distrito-14-de-saltillo-coahuila-HF21069248
$!Alejandro Martínez Álvarez
Alejandro Martínez Álvarez REDES SOCIALES

PVEM

Alejandro Martínez Álvarez

40 años

¿Cumplió con la plataforma Conóceles?

Sí.

Suplente: Edgar Daniel Valdes Silva

Perfil académico

Maestría en Negocios.

Última experiencia profesional

Regidor de Ramos Arizpe.

Declaración patrimonial

El candidato no consintió publicar sus declaraciones.

¿Por qué quiere ocupar el cargo?

“Quiero ser diputado porque conozco de cerca las necesidades y retos que enfrentan las familias de Coahuila. Estoy convencido de que la ciudadanía merece representantes cercanos, responsables y comprometidos, que escuchen, defiendan sus causas y actúen con independencia. Mi propósito es llevar al Congreso una voz firme, honesta y sensible, enfocada en resultados, gestión y soluciones reales para mejorar la vida de nuestra gente”.

Propuestas

1.- Supervisión policial y combate a la corrupción

El candidato propone impulsar mecanismos claros de supervisión policial para prevenir abusos de autoridad, actos de corrupción y prácticas indebidas. Señala que su compromiso es fortalecer corporaciones certificadas, capacitadas y cercanas a la ciudadanía, con respeto a los derechos humanos.

2.- Transparencia y rendición de cuentas

Plantea establecer mecanismos firmes de transparencia y rendición de cuentas para combatir privilegios, corrupción y malos manejos dentro del servicio público. La propuesta busca vigilar el uso responsable de los recursos públicos y garantizar que el presupuesto beneficie a las familias.

3.- Ley de Reparación del Daño por Discriminación

Propone impulsar una Ley de Reparación del Daño por Discriminación, con el objetivo de que las personas afectadas reciban justicia, restitución de derechos y atención rápida y digna. La iniciativa contempla sanciones para quien discrimine y mecanismos de reparación integral del daño.

Redes sociales

Facebook: Alex Martínez.

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$!Albany Castro Rodríguez
Albany Castro Rodríguez REDES SOCIALES

MC

Albany Castro Rodríguez

32 años

¿Cumplió con la plataforma Conóceles?

Sí.

Suplente: Ingrid Janine Caballero Mc Leod

Perfil académico

Ingeniería en Gestión Empresarial.

Última experiencia profesional

Industria.

Declaración patrimonial

La candidata no consintió publicar sus declaraciones.

¿Por qué quiere ocupar el cargo?

“Para cambiar las cosas realmente como ciudadanos. La falta de agua y medicamentos para mí es algo que no debe faltar nunca para nadie. Los derechos humanos tienen que volver a nosotros y realmente cumplirse las obligaciones. Las personas con discapacidad muchas veces necesitan más agua para higiene, tratamientos, movilidad, medicamentos, cuidados permanentes y condiciones de salud especiales. Por eso, la falta de agua golpea todavía más fuerte a miles de familias”.

Propuestas

1.- Eliminar cobros de estacionamiento en hospitales

La candidata propone eliminar los parquímetros y cobros de estacionamiento en hospitales públicos y privados, considerando que las familias enfrentan emergencias médicas y gastos constantes. Señala que la movilidad no debe convertirse en un castigo, especialmente para personas con discapacidad y sus cuidadores.

2.- Prohibir cortes de agua a familias vulnerables

Plantea impedir la suspensión del servicio de agua a adultos mayores, personas enfermas, familias con menores de edad y hogares en situación de pobreza extrema. Además, propone atención prioritaria a reportes relacionados con el suministro del servicio.

3.- Apoyo a madres cuidadoras y movilidad segura

Propone establecer tiempos de tolerancia gratuitos para madres cuidadoras al momento de realizar actividades rápidas como bajar a niñas y niños, acudir a consultas médicas o brindar cuidados. También plantea impulsar rutas y estacionamientos seguros para mujeres.

Redes sociales

Facebook: Albany Castro.

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https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-conoce-las-candidaturas-del-distrito-12-PH21040096
$!Adriana Peña Contreras
Adriana Peña Contreras REDES SOCIALES

Nuevas Ideas

Adriana Peña Contreras

66 años

¿Cumplió con la plataforma Conóceles?

Sí.

Suplente: Kerena Rubi Casas Corpus

Perfil académico

Doctorado en Teología.

Última experiencia profesional

Directora de la Universidad de Ciencias Teológicas.

Declaración patrimonial

Sí. Reportó ingresos mensuales por 22 mil pesos.

¿Por qué quiere ocupar el cargo?

“Estoy convencida de que la política debe servir para transformar vidas y no solamente para hacer promesas. Quiero ser una diputada cercana, presente y comprometida, que regrese a las colonias, escuche a la ciudadanía y rinda cuentas con resultados reales. Mi objetivo es construir puentes entre la población y las herramientas legales e institucionales necesarias para atender las problemáticas de manera estructurada y efectiva”.

Propuestas

1.- Atención psicológica gratuita

La candidata considera fundamental fortalecer la atención psicológica gratuita en centros comunitarios, escuelas y unidades de salud, especialmente en sectores donde las personas no cuentan con recursos para recibir apoyo emocional especializado. Señala que la salud mental debe garantizarse como un derecho.

2.- Servicios públicos dignos y accesibles

Presenta una propuesta legislativa enfocada en garantizar servicios públicos eficientes y accesibles para todas las familias, particularmente en colonias con rezagos en infraestructura básica. Su planteamiento incluye mejorar el acceso al agua potable, energía eléctrica y pavimentación.

3.- Apoyo integral para mujeres

Propone impulsar programas de apoyo integral para mujeres, incluyendo capacitación laboral, convenios con empresas para generar oportunidades de empleo, fortalecimiento de espacios de cuidado infantil, así como atención psicológica y orientación jurídica para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Redes sociales

Facebook: Paty Peña.

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$!Alejandra Iznaola Gallegos
Alejandra Iznaola Gallegos REDES SOCIALES

México Avante

Alejandra Iznaola Gallegos

24 años

¿Cumplió con la plataforma Conóceles?

Sí.

Suplente: Catherine Espinosa Mendoza

Perfil académico

Licenciatura en curso.

Última experiencia profesional

Docente.

Declaración patrimonial

Sí. Reportó ingresos mensuales por 12 mil pesos.

¿Por qué quiere ocupar el cargo?

“Mi interés nace desde mi experiencia personal y profesional, al haber trabajado desde muy joven, conocer las dificultades económicas, enfrentar retos como madre y construir mi camino a través del esfuerzo, la educación y el trabajo constante. Como docente, he convivido directamente con niñas, niños, jóvenes y padres de familia, lo que me ha permitido entender problemáticas relacionadas con educación, salud emocional, desigualdad, falta de oportunidades y calidad de vida. También, a través de mi experiencia en redes sociales y participación comunitaria, he aprendido la importancia de escuchar, comunicar y conectar con las personas de manera auténtica y responsable”.

Propuestas

1.- Educación moderna e integral

La candidata propone impulsar una educación digna, moderna e integral para niñas, niños y jóvenes, especialmente en sectores con mayores necesidades como el sur de Saltillo. Su planteamiento busca complementar la enseñanza tradicional con formación en educación financiera, emprendimiento, tecnología, salud emocional y orientación vocacional.

2.- Mejorar servicios públicos y transporte

Plantea acciones enfocadas en elevar la calidad de vida de las familias del sur de Saltillo mediante servicios públicos dignos, movilidad segura y espacios comunitarios funcionales. La propuesta contempla mejorar el sistema de transporte público con unidades en mejores condiciones, rutas más eficientes y mayor seguridad.

3.- Apoyo a grupos vulnerables

Impulsará propuestas para beneficiar a personas adultas mayores, jóvenes, artistas, deportistas y familias con dificultades económicas. Además, plantea modernizar y digitalizar trámites gubernamentales para evitar filas innecesarias y fortalecer casas hogar y centros de atención para adultos mayores.

Redes sociales

Facebook: Ale_iznaola.

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$!Álvaro Moreira Valdés
Álvaro Moreira Valdés REDES SOCIALES

PRI-UDC

Álvaro Moreira Valdés

52 años

¿Cumplió con la plataforma Conóceles?

Sí.

Suplente: Mario Hernández Gaona

Perfil académico

Licenciatura en Educación Media.

Última experiencia profesional

Diputado local.

Declaración patrimonial

Sí. Reportó ingresos mensuales por 156 mil pesos.

¿Por qué quiere ocupar el cargo?

“Quiero seguir legislando en favor de todas las personas en situación de vulnerabilidad, seguir siendo la voz de la gente del Distrito 16 en el Congreso del Estado y ser un gestor para resolver diversos problemas que se presentan todos los días en las colonias de nuestro Distrito”.

Propuestas

1.- Seguridad y fortalecimiento de colonias

El candidato propone reforzar la seguridad mediante estrategias de inteligencia y proximidad para combatir delitos como asaltos y robos a casa habitación. Además, plantea instalar nuevas luminarias en el Distrito 16 para contar con calles más seguras y fortalecer el trabajo coordinado en materia de seguridad.

2.- Infraestructura y programas de bacheo

Plantea gestionar recursos específicos para mejorar la infraestructura urbana en las colonias del distrito, incluyendo programas de bacheo, pavimentación de calidad y modernización de luminarias, con el objetivo de mejorar el entorno y bienestar de las familias.

3.- Políticas públicas con perspectiva de género

Propone fortalecer políticas públicas con perspectiva de género que impulsen igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como continuar construyendo un marco normativo que proteja y dignifique a grupos vulnerables, manteniendo cercanía con la ciudadanía para atender sus necesidades.

Redes sociales

Facebook: Álvaro Moreira.

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$!Alejandra Salazar Mejorado
Alejandra Salazar Mejorado REDES SOCIALES

Morena-PT

Alejandra Salazar Mejorado

33 años

Suplente: Jemima Chaparro Lopez

¿Cumplió con la plataforma Conóceles?

Sí.

Perfil académico

Licenciatura en Derecho.

Última experiencia profesional

Regidora de Saltillo.

Declaración patrimonial

Sí. Reportó ingresos mensuales por 80 mil pesos.

¿Por qué quiere ocupar el cargo?

“Me gustaría ocupar un cargo público porque considero que la apatía de la gente se ha generado a causa de malos gobernantes o políticos. Quiero llegar tan lejos como pueda para ayudar a la mayor cantidad de gente posible y demostrar que no todos somos iguales. También quiero cambiar la realidad que viven cientos de familias todos los días ante la falta de condiciones mínimas para una vida digna y plena. Me motiva la niñez y la juventud, así como la esperanza de proveerles de lo necesario para que crezcan felices”.

Propuestas

1.- Reducir el costo de la tenencia vehicular

La candidata propone analizar y discutir una reducción en el costo de la tenencia vehicular en Coahuila, al considerar que la entidad mantiene costos elevados en comparación con otros estados, lo que dificulta que muchas personas realicen sus trámites vehiculares a tiempo.

2.- Reordenar prioridades del presupuesto público

Plantea realizar modificaciones profundas al presupuesto estatal para destinar mayores recursos a temas como transporte público, salud e infraestructura, priorizando proyectos que representen beneficios directos para la ciudadanía.

3.- Programa de autonomía económica para mujeres

Impulsará la creación de un programa de autonomía económica dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad del Distrito 16, incluyendo víctimas de violencia doméstica, madres solteras, mujeres desempleadas y personas con dependencia económica.

Redes sociales

Facebook: Ale Salazar.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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