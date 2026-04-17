Descartan agresión en caso de menor que se desvaneció en secundaria de Monclova; continúa hospitalizado

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Monclova
/ 17 abril 2026
    Descartan agresión en caso de menor que se desvaneció en secundaria de Monclova; continúa hospitalizado
    Tras el incidente, el estudiante fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación en terapia intensiva mientras se realizan estudios médicos. LIDIET MEXICANO

El menor permanece en terapia intensiva ientras médicos realizan estudios para determinar las causas del desvanecimiento ocurrido en el aula.

MONCLOVA, COAH.- Autoridades educativas descartaron que el alumno que se desvaneció al interior de la Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, en Monclova, haya sufrido algún tipo de agresión o accidente, y señalaron que se mantiene bajo observación médica mientras se determina la causa de su estado de salud.

El subdirector de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, informó que, de acuerdo con el reporte del plantel, el menor se levantó de su banca con la intención de dirigirse hacia la puerta del aula, momento en el que repentinamente se desvaneció, sin que mediara empujón, golpe o incidente alguno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/colapsa-estudiante-en-secundaria-y-lucha-por-su-vida-tras-sufrir-un-derrame-cerebral-en-monclova-NK20089510

“Se descarta completamente cualquier tipo de agresión. No hubo accidente ni ninguna situación de violencia; simplemente el joven se levantó y cayó”, explicó.

Tras el incidente, docentes activaron de inmediato el protocolo de emergencia, solicitaron el apoyo de una ambulancia y notificaron a los familiares, quienes permanecen al pendiente de su evolución en el hospital.

El funcionario indicó que, hasta el momento, no se cuenta con un diagnóstico definitivo sobre las causas que provocaron el desvanecimiento, por lo que será el personal médico quien determine si se trató de un problema de salud previo, falta de alimentación u otra condición.

“Estamos en espera del dictamen médico para conocer qué fue lo que originó esta situación”, señaló.

De acuerdo con el contexto del caso, el menor fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece en terapia intensiva, mientras especialistas realizan estudios para precisar su estado de salud.

Finalmente, autoridades educativas reiteraron que el personal docente y directivo ha dado seguimiento puntual al caso y mantiene comunicación constante con la familia del estudiante.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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