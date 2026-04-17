Colapsa estudiante en secundaria y lucha por su vida tras sufrir un derrame cerebral en Monclova

El incidente ocurrió en la Escuela Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Francisco I. Madero, donde el menor, identificado como Francisco “N”, comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza mientras se encontraba en actividades escolares.

MONCLOVA, COAH.- Una emergencia médica registrada al interior de un plantel educativo en Monclova generó movilización de cuerpos de auxilio y preocupación entre la comunidad escolar, luego de que un estudiante de 14 años colapsara repentinamente durante el horario de clases.

De acuerdo con los reportes, el adolescente acudió a solicitar ayuda al personal del plantel; sin embargo, su estado de salud se deterioró en cuestión de minutos. Testigos señalaron que el joven comenzó a emitir palabras incoherentes y posteriormente perdió el conocimiento, lo que activó el protocolo de emergencia.

Una docente fue quien realizó el llamado al número de emergencias 911, tras encontrar al alumno tendido en el aula, con una aparente lesión y sin poder explicar lo ocurrido. Aunque en un inicio no presentaba signos visibles de sangrado, el menor manifestó problemas en la visión, señalando que no podía ver con uno de sus ojos.

Conforme avanzaron los minutos, su condición se agravó al presentar vómito y otros síntomas neurológicos, lo que llevó a solicitar atención médica urgente. Paramédicos acudieron al plantel para brindarle los primeros auxilios y, tras estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

En el nosocomio, especialistas determinaron de manera preliminar que el menor presentaba una hemorragia intracraneal, por lo que fue ingresado al área de cuidados intensivos, donde permanece intubado y bajo observación médica estricta.

El padre del estudiante manifestó que su hijo no contaba con antecedentes de enfermedades, aunque mencionó que solía desvelarse con frecuencia utilizando su teléfono celular.

Al hospital también acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento de los hechos, mientras familiares y miembros de la comunidad escolar permanecen a la espera de la evolución del estado de salud del menor.

(Con información de medios locales)