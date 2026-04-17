Colapsa estudiante en secundaria y lucha por su vida tras sufrir un derrame cerebral en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 17 abril 2026
    Colapsa estudiante en secundaria y lucha por su vida tras sufrir un derrame cerebral en Monclova
    El alumno permanece intubado en el área de cuidados intensivos, mientras médicos monitorean su evolución tras el delicado cuadro clínico detectado. ARCHIVO

El estudiante comenzó con síntomas como pérdida de visión y vómito antes de ser trasladado de emergencia, lo que alertó a personal docente

MONCLOVA, COAH.- Una emergencia médica registrada al interior de un plantel educativo en Monclova generó movilización de cuerpos de auxilio y preocupación entre la comunidad escolar, luego de que un estudiante de 14 años colapsara repentinamente durante el horario de clases.

El incidente ocurrió en la Escuela Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Francisco I. Madero, donde el menor, identificado como Francisco “N”, comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza mientras se encontraba en actividades escolares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/discusion-de-pareja-en-monclova-deriva-en-intento-de-suicidio-ingirio-farmacos-IK20088606

De acuerdo con los reportes, el adolescente acudió a solicitar ayuda al personal del plantel; sin embargo, su estado de salud se deterioró en cuestión de minutos. Testigos señalaron que el joven comenzó a emitir palabras incoherentes y posteriormente perdió el conocimiento, lo que activó el protocolo de emergencia.

Una docente fue quien realizó el llamado al número de emergencias 911, tras encontrar al alumno tendido en el aula, con una aparente lesión y sin poder explicar lo ocurrido. Aunque en un inicio no presentaba signos visibles de sangrado, el menor manifestó problemas en la visión, señalando que no podía ver con uno de sus ojos.

Conforme avanzaron los minutos, su condición se agravó al presentar vómito y otros síntomas neurológicos, lo que llevó a solicitar atención médica urgente. Paramédicos acudieron al plantel para brindarle los primeros auxilios y, tras estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

En el nosocomio, especialistas determinaron de manera preliminar que el menor presentaba una hemorragia intracraneal, por lo que fue ingresado al área de cuidados intensivos, donde permanece intubado y bajo observación médica estricta.

El padre del estudiante manifestó que su hijo no contaba con antecedentes de enfermedades, aunque mencionó que solía desvelarse con frecuencia utilizando su teléfono celular.

Al hospital también acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento de los hechos, mientras familiares y miembros de la comunidad escolar permanecen a la espera de la evolución del estado de salud del menor.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Seguridad
estudiantes

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Desapariciones dolorosas

Desapariciones dolorosas
NosotrAs: Ser sáfica en una sociedad heteronormada

NosotrAs: Ser sáfica en una sociedad heteronormada
true

POLITICÓN: Evita Marcelo Ebrard asumir responsabilidad con explicaciones ‘buena ondita’
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó el estallamiento de huelga tras la votación sindical.

Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga
Luego de haberse declarado desierta, las autoridades federales anunciaron los ganadores de esta licitación.

Tren Saltillo-Monterrey: otorgan construcción de estaciones a la española Comsa Infraestructuras
La historia de Zayra Oyervides refleja cómo Saraperos de Saltillo ha unido generaciones enteras alrededor del beisbol en el estadio Francisco I. Madero.

De generación en generación: La historia de Zayra Oyervides, la voz femenina que marca la pasión de Saraperos en Saltillo
El ataque de Trump al papa León XIV marcó un punto de inflexión en su relación con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

La creciente disputa sobre el papa e Irán aleja a Meloni de Trump
El sistema de respuesta de emergencia de Seúl se enfrenta a retos, incluyendo tiempos de respuesta más largos para las ambulancias debido al hacinamiento en los hospitales y a la falta de personal médico.

En Corea del Sur hay una crisis en la medicina de urgencias