Descartan participación de terceros en muerte de mujer calcinada en Monclova; FGE mantiene abierta la investigación

El delegado de la FGE, Everardo Lazo Chapa, informó que la carpeta de investigación sigue en proceso y que se realizan diversos análisis periciales, entre ellos pruebas grafoscópicas, químicas y de ADN, para confirmar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado descartó, hasta el momento, la participación de terceras personas en la muerte de una mujer localizada tras un incendio; sin embargo, la investigación continúa abierta y aún faltan diligencias para determinar con precisión qué ocurrió.

Explicó que, dentro de la investigación, se cuenta con un recado o carta encontrada antes del hecho, por lo que especialistas trabajan para determinar si la letra corresponde a la persona fallecida.

“Estamos tratando de ser lo más exhaustivos posible en la investigación”, señaló el funcionario, al precisar que, debido a las condiciones en las que quedó el cuerpo, no ha sido posible realizar una identificación física, por lo que será necesario recurrir a pruebas genéticas.

Lazo Chapa indicó que también cuentan con videos del recorrido que realizó la mujer desde que salió de su domicilio hasta llegar al sitio donde ocurrió el incendio y, hasta el momento, no se observa que haya acudido acompañada.

Además, en las grabaciones se aprecia que, antes de salir de su vivienda, habría subido un paquete a su vehículo, elemento que ya es analizado por los investigadores.

El delegado explicó que se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas químicas en materia de incendios, las cuales permitirán establecer la causa que originó el fuego.

Recordó que todos los casos en los que una mujer pierde la vida se investigan inicialmente bajo el protocolo de feminicidio, por lo que se agotan todas las líneas de investigación hasta contar con elementos suficientes.

“Hasta el momento no tenemos ningún dato que nos indique que haya sido provocado por una tercera persona”, afirmó.

Añadió que se cuenta con información de que la mujer era una persona solitaria y que anteriormente habría realizado manifestaciones relacionadas con atentar contra su propia vida; sin embargo, insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva y será hasta finalizar los estudios periciales cuando se determine oficialmente lo ocurrido.