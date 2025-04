POLITICÓN: Pelean políticos crédito por nuevo hospital del IMSS Saltillo, pero ignoran saturación en clínicas

I. DESCUIDOS

Cada vez que incendios de gran magnitud se presentan en las zonas urbanas, sobre todo en instalaciones que deberían contar con medidas específicas de prevención y con planes de reacción, la gran pregunta es: ¿cómo se aseguran las autoridades responsables del tema que, en efecto, las reglas sean cumplidas? El problema es que, ante la evidencia, la respuesta es que no se actúa de forma preventiva y sólo se reacciona cuando ocurre un siniestro, tal como pasó ayer en el caso de la presunta “recicladora” incendiada en el Rancho Las Cajas, al norponiente de Saltillo. Ramiro Durán , titular del área de Protección Civil, tendrá que ofrecer explicaciones al respecto.

II. SOBRE ADVERTENCIA...

El cuestionamiento hacia los encargados de la protección civil se vuelve aún más fuerte cuando se toma en cuenta la existencia de voces que alertaron a tiempo al respecto. Una de ellas fue la del diputado verde Jorge Arturo Valdés quien, el pasado 11 de febrero, presentó un punto de acuerdo en tribuna para advertir justo del peligro representado por este tipo de instalaciones que operan sin supervisión alguna. Habrá que darle seguimiento al asunto.

III. ¿QUÉ DISCUTEN?

El “debate” que recrean en redes los políticos locales, alrededor de la “paternidad” del proyecto que implica construir un nuevo hospital regional del IMSS en Saltillo, evidencia lo que se ha mencionado antes en este espacio: más que resolver problemas −que, por lo demás, son añejos−, lo que nuestros políticos buscan es lucrar con el anuncio realizado por la dependencia que dirige Zoé Robledo. ¿Acaso lo importante es tener claro “quién va a construir el hospital”? Porque si de eso se trata, pues lo van a construir los trabajadores y patrones que aportan recursos al Seguro Social y que es con lo que la institución financia sus actividades.

IV. LO QUE NO SE DICE

Por lo demás, una cosa que el referido proyecto no va a resolver −y a lo cual le deberían dedicar esfuerzos nuestros políticos− es la saturación que padecen las clínicas “normales”, esas a las que acuden los derechohabientes de forma ordinaria a atenderse de una gripe, una fractura o un accidente. Ahí las cosas van a seguir exactamente igual. Ojalá que quienes hoy se pelean en redes por “hacerle ver” a la gente quién es su benefactor, pusieran manos a la obra para resolver lo otro...

V. TODO LO QUE BRILLA...

Los que le entienden bien a los detalles finos de la economía global advierten que uno de los efectos que está generando la política arancelaria de Donald Trump es el incremento en el precio del oro que, desde el pasado mes de marzo, superó la barrera de los 3 mil dólares por onza. El hecho, aseguran los entendidos, tiene como origen la “aversión al riesgo” de los inversionistas, una aversión que les impulsa a refugiarse −en lo que pasa la turbulencia− en activos que se consideran “a prueba de crisis” y uno de los más confiables, en este sentido, es justamente el metal áureo.

VI. SIN RIESGOS

Lo que el hecho evidencia, en opinión de algunos, es que aun cuando los inversionistas estadounidenses no están confrontando a Trump públicamente por las medidas que está adoptando en materia arancelaria, sí están actuando en privado de forma muy clara: están asegurando su dinero mientras esperan a tener claro hacia dónde va a conducir realmente el plan de convertir a Estados Unidos en un país opulento... again.

VII. PENDIENTE

Ahora que se acerca el período vacacional de Semana Santa, una de las estampas que se espera quede en el pasado es la de las largas filas que se forman en las máquinas que, en teoría, deberían “agilizar” el pago del estacionamiento en el Museo del Desierto y que tiene a su cargo la asociación que administra el Parque Las Maravillas, la cual encabeza el empresario Juan Ramón Cárdenas . No se trata de echar culpas o señalar responsables, sino de resolver el problema que se repite en cada momento de gran afluencia al MUDE porque las máquinas son insuficientes y obsoletas.

VIII. COMO NO LO SUFREN...

Uno de los aspectos relevantes en torno a este problema, nos dicen puntillosos observadores, es que la clase gobernante no cobra conciencia del problema porque no lo padece, pues cuando se realizan eventos públicos en el MUDE no se cobra el estacionamiento y lo que nuestros políticos ven es que “todo es muy ágil”. Pero la historia es muy distinta cuando el ciudadano de a pie y, sobre todo, los visitantes foráneos, acuden al Museo, pues todo lo positivo de su visita se convierte en frustración al salir del lugar.

IX. UN BUEN ‘CHANCLAZO’

La metáfora del “chanclazo”, acuñada por la madre de la investigadora Rosario Sánchez, quien ayer presentó, en el Tec de Monterrey campus Saltillo, su libro “Breve historia lúcida de las aguas compartidas entre México y Estados Unidos”, fue lo más comentado entre el público asistente al evento, que contó con los comentarios de Iván José Vicente, gerente de Agsal, y el cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre, “Catón”. El evento, realizado en el marco de los festejos del cincuentenario de VANGUARDIA, sin duda cumplió su cometido: evidenciar el enorme reto que implica gestionar de forma adecuada nuestros recursos hídricos.