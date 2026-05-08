Detienen a hombre armado tras irrumpir en rancho de San Buenaventura

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    Detienen a hombre armado tras irrumpir en rancho de San Buenaventura
    Corporaciones estatales y municipales desplegaron un operativo en brechas y caminos rurales de San Buenaventura para localizar al presunto agresor. LIDIET MEXICAN O

MONCLOVA, COAH.- Tras una movilización policiaca en brechas y caminos rurales de San Buenaventura, corporaciones estatales y municipales lograron la detención de un hombre identificado como Olaguer “N”, señalado de ingresar armado a un rancho y mantener bajo amenazas al vigilante del lugar.

Los hechos se registraron este jueves en el rancho San Juanito, propiedad del empresario Carlos Villarreal, ubicado rumbo a la comunidad de San Blas, donde el presunto responsable habría irrumpido de manera violenta portando un arma de fuego.

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De acuerdo con los primeros informes, el sujeto sometió al encargado de vigilancia, a quien amenazó con la pistola para impedir que pidiera ayuda. Durante el incidente, realizó una detonación presuntamente para intimidar aún más a la víctima.

Pese a la situación, el trabajador logró grabar parte de la agresión con su teléfono celular y posteriormente alertó a las autoridades, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona rural del municipio.

Elementos policiacos desplegaron recorridos en brechas y caminos cercanos hasta ubicar al sospechoso, quien finalmente fue interceptado y detenido en San Buenaventura.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar su situación legal.

Entre los posibles delitos que se investigan se encuentran amenazas, agresión, privación ilegal de la libertad y portación de arma de fuego.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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