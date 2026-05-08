Detienen a hombre armado tras irrumpir en rancho de San Buenaventura

Los hechos se registraron este jueves en el rancho San Juanito, propiedad del empresario Carlos Villarreal, ubicado rumbo a la comunidad de San Blas, donde el presunto responsable habría irrumpido de manera violenta portando un arma de fuego.

MONCLOVA, COAH.- Tras una movilización policiaca en brechas y caminos rurales de San Buenaventura , corporaciones estatales y municipales lograron la detención de un hombre identificado como Olaguer “N”, señalado de ingresar armado a un rancho y mantener bajo amenazas al vigilante del lugar.

De acuerdo con los primeros informes, el sujeto sometió al encargado de vigilancia, a quien amenazó con la pistola para impedir que pidiera ayuda. Durante el incidente, realizó una detonación presuntamente para intimidar aún más a la víctima.

Pese a la situación, el trabajador logró grabar parte de la agresión con su teléfono celular y posteriormente alertó a las autoridades, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona rural del municipio.

Elementos policiacos desplegaron recorridos en brechas y caminos cercanos hasta ubicar al sospechoso, quien finalmente fue interceptado y detenido en San Buenaventura.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar su situación legal.

Entre los posibles delitos que se investigan se encuentran amenazas, agresión, privación ilegal de la libertad y portación de arma de fuego.