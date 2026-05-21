Detienen a mujer en Cuatro Ciénegas; autoridades la vinculan con venta de droga junto a su hijo

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una mujer de 50 años fue detenida en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas por elementos del Mando Coordinado, luego de ser sorprendida en posesión de varias dosis de presunta cocaína, en un caso que además destapó antecedentes de presunto narcomenudeo dentro de la misma familia. La detenida fue identificada como Fidencia Díaz Rodríguez, quien presuntamente operaba junto a su hijo en la venta de narcóticos en la colonia Benito Juárez, una de las zonas señaladas por vecinos por el constante movimiento relacionado con drogas.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la captura ocurrió sobre la calle La Fe, de dicha colonia, donde los agentes localizaron entre sus pertenencias 10 bolsitas cerradas con nudo que contenían polvo blanco con características similares a la cocaína. La mujer fue puesta a disposición del juez calificador mientras continúan las investigaciones sobre sus posibles vínculos con la distribución de droga en el municipio. El caso tomó mayor relevancia al revelarse que su hijo, Luis Adrián Lara Díaz, alias “El Churros”, ya había sido detenido anteriormente por delitos similares.

La última captura del sujeto ocurrió en enero del presente año, cuando policías municipales lo aseguraron en el cruce de las calles Lerdo y La Fe, también en la colonia Benito Juárez. En aquella ocasión le encontraron varias dosis de presunto cristal, además de una báscula digital y una pipa de cristal, objetos comúnmente relacionados con la venta y consumo de narcóticos. “El Churros”, de 28 años, ya figuraba en reportes policiacos por posesión simple de narcóticos, por lo que ahora las autoridades investigan si ambos formaban parte de una red de distribución de droga en el municipio turístico. Habitantes del sector señalaron que el problema del narcomenudeo ha ido creciendo en Cuatro Ciénegas, situación que genera preocupación entre familias por el riesgo de que jóvenes y menores tengan acceso cada vez más fácil a sustancias ilícitas.

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