Nuevo caso en Saltillo eleva a 15 los activos de gusano barrenador en Coahuila

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    Nuevo caso en Saltillo eleva a 15 los activos de gusano barrenador en Coahuila
    La Región Sureste concentra la mayoría de los casos activos de gusano barrenador detectados en Coahuila. EFE

La capital coahuilense igualó a Arteaga con cuatro contagios activos; la Región Sureste concentra la mayoría de los casos detectados en el estado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), confirmó un nuevo caso de gusano barrenador en Saltillo, elevando a cuatro los contagios activos en el municipio.

Con este nuevo registro, Saltillo se coloca a la par de Arteaga como las localidades con mayor incidencia de la plaga en Coahuila, concentrando la mayor actividad en la Región Sureste.

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Además de Saltillo y Arteaga, General Cepeda reporta tres casos activos, consolidando a la zona sureste como el principal foco de contagios en la entidad.

En el resto del estado, la distribución de los 15 casos activos se completa con dos en Castaños, uno en Monclova y uno en San Juan de Sabinas.

Si se toma en cuenta el acumulado histórico de este año, incluyendo casos ya erradicados o sanados, Coahuila suma 19 contagios.

RIESGO PARA HUMANOS

La situación estatal ocurre en medio de un panorama nacional donde se acumulan 25 mil 451 casos de gusano barrenador en lo que va del año.

Aunque la mayoría de los contagios corresponde a ganado bovino, con 16 mil 260 casos, y caninos, con 4 mil 752, las autoridades alertaron sobre el incremento de infecciones en humanos.

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Actualmente, México registra 265 casos acumulados en personas y 15 contagios activos en humanos, infección que puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte si no se atiende a tiempo.

MECANISMO DE INFECCIÓN

Las autoridades explicaron que el gusano barrenador se desarrolla cuando la mosca deposita huevecillos en heridas abiertas de animales o personas.

Las larvas tardan entre 12 y 24 horas en eclosionar y comienzan a alimentarse de tejido vivo debajo de la piel.

Ante los nuevos casos detectados en Coahuila, se mantienen cercos sanitarios y medidas preventivas para contener la propagación de la plaga.

Las autoridades federales reiteraron la importancia de la detección oportuna y del tratamiento inmediato para evitar afectaciones a la salud pública y al sector ganadero.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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