Coahuila: ‘Humilde’ más del 69% de candidatos al reportar ingresos de clase media y baja

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    Coahuila: ‘Humilde’ más del 69% de candidatos al reportar ingresos de clase media y baja
    La gran mayoría de los aspirantes dice tener ingresos menores a los 50 mil pesos al mes. Archivo

Alrededor del 9 por ciento de los aspirantes no quiso revelar a cuánto ascienden sus ingresos

La mayoría de los aspirantes a una diputación local en Coahuila reportó ingresos acordes con los de las clases medias y bajas, se revela en datos publicados por la plataforma del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), “Candidatas y Candidatos, Conócelos”.

Desde el inicio de las campañas electorales, el IEC puso en marcha, como en cada proceso electoral, esta plataforma en la que, además de conocer las principales propuestas de los candidatos de los 16 distritos electorales, la ciudadanía puede consultar detalles sobre el perfil y estilo de vida de quienes buscan representarla.

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Con corte al 20 de mayo, la plataforma reportó que al menos el 97 por ciento de los 379 candidatos registrados en la contienda —entre propietarios y suplentes de mayoría relativa, así como de representación proporcional— ya habían cargado su información.

$!Solo 34 candidatos pidieron no transparentar sus ingresos en la plataforma del IEC.
Solo 34 candidatos pidieron no transparentar sus ingresos en la plataforma del IEC. Archivo

Los datos permiten identificar que, de manera general, únicamente el 22 por ciento de los candidatos manifestó percibir ingresos mensuales que corresponden a los niveles socioeconómicos medio alto y alto, de acuerdo con estimaciones del INEGI y de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).

En detalle, la información indica que el 7.65 por ciento de los candidatos registrados, equivalente a 29 personas, reportó ingresos menores a 11 mil pesos mensuales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/al-menos-16-candidatos-en-coahuila-no-firmaron-compromisos-anticorrupcion-GH20722455

Además, el 26.12 por ciento, equivalente a 99 candidatos, declaró ingresos de entre 11 mil y 25 mil pesos mensuales, siendo este el rango con mayor concentración. En tanto, otro 23.75 por ciento, equivalente a 90 candidatos, afirmó percibir entre 25 mil y 50 mil pesos mensuales.

De acuerdo con las estimaciones del INEGI y la AMAI, la clase baja en México corresponde a ingresos menores a nueve mil pesos mensuales; la media baja, de nueve mil a 18 mil pesos; la clase media, de 22 mil a 45 mil pesos; la media alta, de 45 mil a 100 mil pesos; y la alta, superior a los 100 mil pesos mensuales.

Frente a estos datos, la plataforma refleja que la mayoría de los candidatos se ubica en los sectores medios y bajos. Apenas el 9.23 por ciento, equivalente a 35 personas, reportó ingresos de entre 50 mil y 75 mil pesos mensuales; el 8.44 por ciento, equivalente a 32 candidatos, declaró ingresos de entre 75 mil y 112 mil pesos; y solo el cinco por ciento, equivalente a 19 personas, informó ingresos superiores a los 112 mil pesos mensuales.

Por otro lado, 30 candidatos, equivalentes al 7.92 por ciento del total, señalaron no percibir ingresos económicos actualmente, mientras que el 8.97 por ciento, equivalente a 34 personas, prefirió no proporcionar información sobre sus ingresos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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