Moody’s: México, reprobado

La agencia Moody’s Ratings rebajó este 20 de mayo la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, modificando la perspectiva de negativa a estable.

Con este movimiento, el país se sitúa a sólo un escalón de perder el grado de inversión y caer en el terreno de grado especulativo (bono basura).

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que la agencia mantuvo al país dentro del grado de inversión y que la modificación de la perspectiva de negativa a estable indica que Moody’s no anticipa cambios adicionales en la calificación durante los siguientes 18 meses.