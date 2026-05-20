Moody’s: México, reprobado

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James
por James
CARTONES / 20 mayo 2026
    Moody’s: México, reprobado
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La agencia Moody’s Ratings rebajó este 20 de mayo la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, modificando la perspectiva de negativa a estable.

Con este movimiento, el país se sitúa a sólo un escalón de perder el grado de inversión y caer en el terreno de grado especulativo (bono basura).

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que la agencia mantuvo al país dentro del grado de inversión y que la modificación de la perspectiva de negativa a estable indica que Moody’s no anticipa cambios adicionales en la calificación durante los siguientes 18 meses.

https://vanguardia.com.mx/dinero/inflacion-y-baja-inversion-debilitan-la-economia-de-mexico-GG20738284
https://vanguardia.com.mx/dinero/moody-s-recorta-la-calificacion-de-mexico-y-esta-a-un-nivel-de-perder-el-grado-de-inversion-PI20829699
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