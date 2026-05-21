Manifestación de taxistas paraliza vialidades, en Saltillo

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    Manifestación de taxistas paraliza vialidades, en Saltillo
    Los conductores se dieron cita en la institución involucrada.
    Manifestación de taxistas paraliza vialidades, en Saltillo

Institución se niega pagar las reparaciones de un vehículo afectado de un accidente que se registró desde el 20 de febrero

Taxistas de distintas organizaciones se manifestaron al exterior de una institución bancaria para exigir la reparación de daños derivados de un accidente ocurrido en febrero del presente año.

Los trabajadores del volante se reunieron en el estacionamiento del banco ubicado sobre el bulevar Moctezuma, en el cruce con José Musa de León, en el fraccionamiento Valle Real. La protesta provocó afectaciones en la circulación vehicular y movilizó a autoridades municipales.

De acuerdo con los manifestantes, la institución bancaria, que también ofrece pólizas de seguros, representó al conductor de una camioneta Nissan señalado como responsable de un accidente automovilístico registrado el pasado 20 de febrero.

Mediante un convenio, la aseguradora acordó responder por los daños ocasionados a la propietaria de un vehículo Volkswagen Jetta utilizado para el servicio público. La unidad fue ingresada a un taller de enderezado y pintura autorizado por la aseguradora, ubicado en la zona centro.

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La afectada señaló que el vehículo ya fue reparado; sin embargo, no ha sido entregado debido a que la compañía no ha liquidado el pago correspondiente. Indicó que acudió a las oficinas de la afianzadora para solicitar información y ahí le notificaron que el pago no había sido efectuado por la aseguradora.

Posteriormente, en el mes de marzo, acudió por segunda ocasión para conocer el avance de su caso y, según comentó, le informaron que había ocurrido un cambio de gerente. Hasta el momento, el pago no había sido liberado para concretar la entrega del vehículo.

Los taxistas solicitaron dialogar con el encargado de la afianzadora y, posteriormente, informaron que lograron llegar a un acuerdo. El representante legal indicó que el próximo miércoles 27 de mayo se efectuará el pago correspondiente y se realizará la entrega de la unidad.

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