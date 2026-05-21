Piden abogados frenar traslado de juzgados civiles y familiares a Ciudad Judicial

Un grupo de abogados litigantes solicitó al Poder Judicial de Coahuila detener el traslado de los juzgados civiles y familiares a Ciudad Judicial, al advertir rezagos, fallas en la digitalización de expedientes y problemas operativos en las áreas que ya fueron reubicadas al nuevo complejo. La petición fue presentada mediante un pliego petitorio dirigido al Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y otras instancias estatales, en el que se plantean 22 solicitudes relacionadas con personal, funcionamiento interno, transparencia y acceso a la justicia.

Entre las principales demandas destaca que no se trasladen más juzgados hasta que se demuestre que los actuales operan correctamente. Los abogados señalaron que actualmente ya funcionan en Ciudad Judicial el Tribunal Laboral, el Juzgado Hipotecario y recientemente los juzgados mercantiles y letrados, estos últimos ahora concentrados en un Juzgado Único Mercantil. De acuerdo con el documento, el Tribunal Laboral presenta rezagos importantes, con acuerdos pendientes desde 2023 y demandas promovidas en 2024 que aún no han sido admitidas formalmente. También señalaron problemas en el acceso al expediente virtual, situación que, aseguran, dificulta la transición hacia el modelo de “justicia digital”. “En promedio son meses para obtener alguna respuesta del Tribunal, además que no se tiene acceso al expediente virtual, lo que hace imposible la pretendida transición a la ‘justicia digital’ que se pretende”, expusieron. SEÑALAN FALLAS EN JUZGADOS MERCANTILES Los litigantes también manifestaron inconformidades por el funcionamiento del Juzgado Único Mercantil tras la mudanza a Ciudad Judicial.

Indicaron que anteriormente los juzgados mercantiles operaban de manera independiente y mantenían un funcionamiento aceptable, pero tras la reubicación surgieron problemas para dar seguimiento a los procesos y consultar expedientes. Según el posicionamiento, existen resoluciones que aparecen en listas de acuerdos, aunque no son visibles ni en el expediente virtual ni en el físico. “No está claro quién va a hacer qué. Han aparecido expedientes en listas porque tuvieron movimiento, pero la resolución no es visible en el expediente virtual ni en el físico”, señalaron. PIDEN MÁS PERSONAL Y CAMBIOS OPERATIVOS Dentro del pliego también se solicita incrementar el número de jueces, secretarios y actuarios, además de transparentar la estructura interna de los juzgados y eliminar límites en la consulta de expedientes físicos.

Los abogados pidieron además que el uso del buzón electrónico en oficialía de partes sea opcional y que se garantice el acceso íntegro a los expedientes físicos y digitales. Asimismo, solicitaron que se conforme un consejo consultivo integrado por abogados litigantes para comunicar inquietudes del gremio y mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Los promoventes señalaron que las observaciones buscan corregir fallas operativas y evitar mayores afectaciones a usuarios y justiciables.

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