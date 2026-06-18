Detienen a pastor por muerte violenta en anexo de su propiedad, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- A más de un mes de la muerte de un joven en el centro de rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor” en Monclova, la investigación dio un giro este jueves con la detención de Valentín “N”, pastor y propietario del anexo donde ocurrieron los hechos. El arresto fue ejecutado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal al concluir una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Monclova. Apenas salió de la sala, los elementos ministeriales le cumplimentaron una orden judicial y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

La captura representa un nuevo avance en la carpeta de investigación abierta por el fallecimiento de Manuel Neftalí Lira Ruiz, de 41 años; un caso que provocó indignación entre la ciudadanía por la violenta forma en que fue ultimado y derivó en la clausura del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia (al sur oriente de la ciudad). Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado mantiene bajo reserva los delitos que serán formulados en contra del detenido, así como los detalles de la orden judicial, por lo que será en las próximas horas cuando se esclarezca su situación legal. Las investigaciones establecen que Manuel Neftalí murió como consecuencia de un traumatismo torácico severo, además de una fractura de esternón y un colapso pulmonar, lesiones documentadas por los peritos que forman parte de las pruebas integradas al expediente.

Este no es el primer avance en el caso. Mario “N” y Jesús “N”, presuntos involucrados en los hechos, ya fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y permanecen en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria. Con la detención del propietario del anexo, las autoridades amplían las responsabilidades penales que podrían derivarse por la muerte del joven, en uno de los casos que mayor atención pública ha generado en la Región Centro durante las últimas semanas. CONFIRMA FISCALÍA DETENCIÓN DE VALENTÍN ‘N’ La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Valentín “N”, titular del centro de rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor”, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por una jueza de control dentro de la investigación por la muerte de un joven al interior del anexo. El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que la orden fue cumplimentada este jueves 18 de junio, alrededor de las 15:22 horas, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, luego de que el mandato judicial fuera emitido el pasado 11 de junio por la jueza de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Monclova. Precisó que la detención se realizó dentro de la causa penal 437/2026, misma que se sigue por el delito de homicidio calificado, en la modalidad de autor material por comisión por omisión, derivado de la muerte de un interno ocurrida el pasado 6 de mayo.

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