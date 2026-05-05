Testigos afirman: interno de anexo en Monclova fue golpeado antes de morir; ‘se quería levantar a tirar el agua’

MONCLOVA, COAH.- Internos del Centro de Rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor” señalaron que Manuel Lira, hombre de 41 años que perdió la vida durante la madrugada de este martes, habría sido agredido físicamente al interior del anexo, incluso cuando solicitaba levantarse para ir al baño. “Si le estaban pegando, se quería levantar a tirar el agua pero lo agachaban”, respondió uno de los internos que salió del anexo y que se percató del abuso.

El testigo, quien prefirió omitir su identidad, indicó en entrevista que al interior del centro se registraban agresiones físicas hacia los internos como forma de castigo. El fallecimiento de Manuel fue reportado aproximadamente a las 3:00 de la madrugada. En un inicio, se manejó la versión de que la muerte había ocurrido por causas naturales; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó posteriormente que el cuerpo presentaba huellas de violencia.. “Traía algunas lesiones”, informó Everardo Lazo Chapa, delegado regional de la FGE.

El centro de rehabilitación, que opera desde hace varios años en Monclova, fue intervenido tras los hechos por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron control del inmueble y ordenaron el desalojo de los internos. De acuerdo con información preliminar, en el lugar se encontraban alrededor de 170 personas, entre hombres y mujeres. Valentín Bustos, identificado como propietario del anexo y conocido pastor religioso, no se ha presentado hasta el momento para emitir alguna declaración sobre lo ocurrido.

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