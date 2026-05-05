Testigos afirman: interno de anexo en Monclova fue golpeado antes de morir; ‘se quería levantar a tirar el agua’

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Monclova
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    Testigos afirman: interno de anexo en Monclova fue golpeado antes de morir; ‘se quería levantar a tirar el agua’
    Testigos indican que era golpeado incluso cuando intentaba ir al baño. LIDIET MEXICANO

La víctima fue identificada como Manuel Lira, de 41 años

MONCLOVA, COAH.- Internos del Centro de Rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor” señalaron que Manuel Lira, hombre de 41 años que perdió la vida durante la madrugada de este martes, habría sido agredido físicamente al interior del anexo, incluso cuando solicitaba levantarse para ir al baño.

“Si le estaban pegando, se quería levantar a tirar el agua pero lo agachaban”, respondió uno de los internos que salió del anexo y que se percató del abuso.

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El testigo, quien prefirió omitir su identidad, indicó en entrevista que al interior del centro se registraban agresiones físicas hacia los internos como forma de castigo.

El fallecimiento de Manuel fue reportado aproximadamente a las 3:00 de la madrugada. En un inicio, se manejó la versión de que la muerte había ocurrido por causas naturales; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó posteriormente que el cuerpo presentaba huellas de violencia..

“Traía algunas lesiones”, informó Everardo Lazo Chapa, delegado regional de la FGE.

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El centro de rehabilitación, que opera desde hace varios años en Monclova, fue intervenido tras los hechos por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron control del inmueble y ordenaron el desalojo de los internos.

De acuerdo con información preliminar, en el lugar se encontraban alrededor de 170 personas, entre hombres y mujeres.

Valentín Bustos, identificado como propietario del anexo y conocido pastor religioso, no se ha presentado hasta el momento para emitir alguna declaración sobre lo ocurrido.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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