Lo importante era continuar con el calendario escolar como estaba previsto: Sedu

El funcionario explicó que la postura fue respaldada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y presentada durante las reuniones con autoridades federales.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública federal diera marcha atrás al recorte del calendario escolar 2025-2026, el secretario de Educación de Coahuila , Emanuel Garza Fishburn, aseguró que desde el inicio el Gobierno estatal sostuvo su postura de mantener sin modificaciones el cierre oficial del ciclo escolar programado para el 15 de julio.

“Desde el estado de Coahuila expresábamos con mucha claridad esa postura de que lo más importante para nuestras niñas y para nuestros niños era continuar con el calendario como estaba previsto”, afirmó.

Garza Fishburn señaló que la propuesta original surgió desde la Secretaría de Educación Pública federal, instancia que legalmente tiene la atribución de definir el calendario escolar nacional. Sin embargo, indicó que Coahuila manifestó diferencias respecto a los argumentos relacionados con las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol.

Respecto a las altas temperaturas que se registran en distintas regiones del estado durante el cierre del ciclo escolar, indicó que actualmente existe un protocolo para atender condiciones climáticas extremas. Este permite a cada comunidad educativa aplicar ajustes según sus necesidades e infraestructura.

Entre las medidas contempladas se encuentran cambios de horario, suspensión de actividades al aire libre o educación a distancia en casos necesarios.

Entre los motivos expuestos por el estado para mantener el calendario vigente, destacó la necesidad de garantizar el cumplimiento de los 185 días efectivos de clase establecidos en la Ley General de Educación. Añadió que la modificación contemplada habría generado afectaciones en la organización familiar, especialmente para madres trabajadoras, además de complicaciones administrativas y operativas dentro del sistema educativo.

DEFIENDEN LOS 185 DÍAS DE CLASE

A pesar de ello, el funcionario reconoció la disposición del Gobierno federal para escuchar las posturas de las entidades, principalmente de aquellas que, como Coahuila, estaban a favor de mantener el calendario oficial vigente.

Tras ser desechada esta modificación, fue cuestionado sobre la posibilidad de que los estudiantes puedan observar partidos del Mundial durante clases. Al respecto, señaló que habrá flexibilidad para que cada escuela determine cómo incorporar el evento dentro de las actividades educativas.