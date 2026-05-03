DIF Monclova impulsa el emprendimiento femenino con nuevos cursos de ‘Mujeres al Siguiente Nivel’

MONCLOVA, COAH.- El DIF Monclova, bajo la gestión de su presidenta honoraria, Mavi Sosa, anunció la apertura de una nueva etapa de inscripciones para el programa “Mujeres al Siguiente Nivel”. Esta iniciativa, que trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado, liderado por Manolo Jiménez, iniciará nuevos cursos el próximo 18 de mayo.

Actualmente, el programa registra la participación de más de 400 mujeres que se encuentran en su cuarta semana de formación. Los talleres se imparten en sedes estratégicas como Casa Meced, la Instancia de la Mujer, CEDIF Norte, CEDIF Sur y las instalaciones del DIF Monclova.

CAPACITACIÓN Y BENEFICIOS

La oferta educativa incluye disciplinas diseñadas para el autoempleo, tales como:

Repostería y pastelería.

Aplicación de gelish y resina UV.

Diseño de ceja, depilación y decoración con globos.

Al finalizar la capacitación, las graduadas reciben la Tarjeta Mujer al Siguiente Nivel, un beneficio que otorga descuentos en comercios locales para incentivar la economía familiar.