DIF Monclova impulsa el emprendimiento femenino con nuevos cursos de ‘Mujeres al Siguiente Nivel’

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    DIF Monclova impulsa el emprendimiento femenino con nuevos cursos de ‘Mujeres al Siguiente Nivel’
    El DIF Monclova abrió una nueva etapa de inscripciones para el programa Mujeres al Siguiente Nivel, dirigido a impulsar el autoempleo femenino. CORTESÍA

MONCLOVA, COAH.- El DIF Monclova, bajo la gestión de su presidenta honoraria, Mavi Sosa, anunció la apertura de una nueva etapa de inscripciones para el programa “Mujeres al Siguiente Nivel”. Esta iniciativa, que trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado, liderado por Manolo Jiménez, iniciará nuevos cursos el próximo 18 de mayo.

Actualmente, el programa registra la participación de más de 400 mujeres que se encuentran en su cuarta semana de formación. Los talleres se imparten en sedes estratégicas como Casa Meced, la Instancia de la Mujer, CEDIF Norte, CEDIF Sur y las instalaciones del DIF Monclova.

CAPACITACIÓN Y BENEFICIOS

La oferta educativa incluye disciplinas diseñadas para el autoempleo, tales como:

Repostería y pastelería.

Aplicación de gelish y resina UV.

Diseño de ceja, depilación y decoración con globos.

Al finalizar la capacitación, las graduadas reciben la Tarjeta Mujer al Siguiente Nivel, un beneficio que otorga descuentos en comercios locales para incentivar la economía familiar.

$!Más de 400 mujeres participan actualmente en los talleres de capacitación que se desarrollan en distintos puntos estratégicos de Monclova.
Más de 400 mujeres participan actualmente en los talleres de capacitación que se desarrollan en distintos puntos estratégicos de Monclova. CORTESÍA

Cabe destacar que durante el año 2025 esta estrategia logró beneficiar a más de 2 mil mujeres en la región.

Mavi Sosa destacó que estos cursos representan una “oportunidad real para aprender y emprender”, reafirmando el compromiso del alcalde Carlos Villarreal de generar espacios de crecimiento para las familias monclovenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa

Celebremos lo que estamos perdiendo
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril
En el último año, los casos de omisión de cuidados de menores se vieron incrementados considerablemente.

Coahuila: Se disparan 85% ‘negligencias’ con menores
Autoridades recorrieron la nave industrial donde operará la nueva planta.

Nueva planta industrial impulsará empleos en Monclova

Autoridades advierten que las condiciones del río Bravo lo hacen peligroso incluso para actividades organizadas.

El río Bravo no es apto para actividades recreativas: Protección Civil
Elementos municipales atendieron reportes de agresión en distintos sectores de la ciudad.

En 7 meses, Línea Violeta de Saltillo ha atendido 404 reportes por violencia contra la mujer
Alimentando halcones

Alimentando halcones