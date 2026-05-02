Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad

Hasta el primer trimestre de 2025, se contabilizaron 39.6 mil albañiles en la entidad, lo que representa el 2.63 por ciento de la fuerza laboral estatal. A nivel nacional, el 90.2 por ciento de los albañiles y mamposteros trabaja en la informalidad, mientras que en Coahuila, la cifra es mayor, al alcanzar una tasa de 91.7 por ciento, lo que implica que la mayoría carece de acceso a prestaciones laborales y seguridad social.

En el marco del Día del Albañil, que se conmemora cada 3 de mayo, cifras oficiales muestran que la mayoría de los trabajadores de la construcción en Coahuila enfrenta condiciones laborales fuera de la formalidad, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

En el mismo periodo, el salario promedio mensual de estos trabajadores fue de 11 mil 200 pesos, en un contexto donde la actividad implica riesgos constantes.

De mayo a diciembre de 2025 VANGUARDIA documentó accidentes de albañiles vinculados a caídas, colapsos de estructuras y otras condiciones de riesgo en obra. Algunos de estos incidentes han dejado trabajadores con lesiones graves, principalmente fracturas, e incluso pérdidas de vida. En tanto, entre enero y febrero del año en curso se registraron al menos cuatro hechos.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante 2025 se registraron 103 accidentes laborales relacionados con albañiles, mientras que al cierre de abril de 2026 suman 11 casos.

La normativa vigente en México, como la NOM-031-STPS-2011, establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción. Esta disposición obliga a los empleadores a identificar riesgos, proporcionar equipo de protección personal, capacitar a los trabajadores y supervisar el cumplimiento de medidas preventivas.

Sin embargo, las condiciones reales del sector muestran brechas en su aplicación, particularmente en entornos informales donde rara vez se garantiza el cumplimiento de estas obligaciones.

De acuerdo con datos del IMSS, las actividades relacionadas con trabajos en altura, manejo de herramientas y soldadura se encuentran entre las más peligrosas en el país. En este contexto, la necesidad económica continúa siendo un factor que influye en que los trabajadores acepten empleos con altos niveles de riesgo.

Especialistas han señalado que la falta de supervisión y de equipo adecuado incrementa la vulnerabilidad de los albañiles, en un sector clave para el desarrollo urbano pero con condiciones laborales aún limitadas.