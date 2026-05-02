En 7 meses, Línea Violeta de Saltillo ha atendido 404 reportes por violencia contra la mujer

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Saltillo
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    En 7 meses, Línea Violeta de Saltillo ha atendido 404 reportes por violencia contra la mujer
    Elementos municipales atendieron reportes de agresión en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Tiene Comisaría de Seguridad canal exclusivo para atender quejas de violencia de género

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo tras ser señalados por conductas violentas y daños a propiedad en distintos puntos de la ciudad, en hechos atendidos mediante la línea de emergencia 800 Violeta.

El primer caso ocurrió en la colonia Las Rosas, donde Saúl “N”, de 46 años, intentó ingresar por la fuerza al domicilio de su expareja. De acuerdo con el reporte, el sujeto brincó la barda, rompió vidrios y causó daños a un vehículo utilizando blocks, mientras profería insultos. La intervención policial se logró tras una llamada de auxilio.

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En un segundo hecho, registrado en la colonia Antonio Cárdenas, Miguel Ángel “N”, de 26 años, fue detenido luego de amenazar a su esposa, realizar acusaciones sin fundamento y provocar destrozos en el inmueble. La víctima solicitó apoyo a través de la misma línea, lo que permitió la rápida movilización de los agentes.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y CIFRAS

Autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que, desde su puesta en marcha el 9 de octubre, la línea 800 Violeta ha atendido 404 reportes relacionados con distintos tipos de agresión.

Este canal opera las 24 horas mediante un Centro de Monitoreo Digital y canaliza los casos a la unidad policial más cercana, además de contar con el respaldo de agrupaciones especializadas como el Agrupamiento Violeta y la Unidad de Integración Familiar (UNIF), encargadas del seguimiento a víctimas y detenidos.

Tan solo el año pasado se registraron 155 reportes, mientras que en lo que va del presente año suman 249 atenciones a través de este servicio.

$!La línea para denunciar la violencia de género es el 800 846 53 82.
La línea para denunciar la violencia de género es el 800 846 53 82. CORTESÍA

CANALES DE APOYO DISPONIBLES

Además del 800 Violeta (800-846-53-82), la ciudadanía puede reportar situaciones de riesgo a través del número de emergencias 911, líneas directas de la Policía Municipal, grupos de seguridad y plataformas digitales.

Las autoridades reiteraron que estos mecanismos están disponibles para atender casos de violencia física, psicológica, verbal, patrimonial, económica, así como abuso o acoso sexual, ya sea por parte de parejas, familiares u otras personas.

Finalmente, se hizo un llamado a la población a difundir y utilizar estos canales de auxilio, con el objetivo de prevenir y atender oportunamente situaciones que pongan en riesgo la integridad de las mujeres.

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