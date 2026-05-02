El río Bravo no es apto para actividades recreativas: Protección Civil

El titular de la dependencia, Carlos Flores Diego, explicó que las corrientes internas y las profundidades variables pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados. Añadió que el fondo es inestable y fangoso, lo que incrementa la posibilidad de accidentes al ingresar.

ACUÑA, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Acuña reiteró que el río Bravo no debe utilizarse para actividades recreativas, deportivas ni de nado, debido a los riesgos que representa.

“En los últimos años se han registrado múltiples ahogamientos, incluso durante actividades organizadas como el uso de kayak”, señaló.

El funcionario indicó que la presencia de estructuras, como las boyas flotantes instaladas para impedir el cruce de migrantes, aumenta el riesgo de accidentes fatales.

“Aunque el río es un corredor ecológico importante, sus condiciones físicas lo convierten en una zona de alto riesgo para la vida humana. No es un espacio para deportes ni para grabar contenidos”, enfatizó.

Asimismo, subrayó que los organizadores de eventos deben garantizar la seguridad de los participantes. Recordó que los equipos acuáticos, como los kayaks, cuentan con especificaciones que deben respetarse.

Entre las recomendaciones emitidas destacan evitar ingresar a nadar o refrescarse, mantener a menores alejados de las orillas y abstenerse de usar kayaks sin autorización.

“Las actividades extremas requieren permisos y coordinación estricta, pero aun así implican un alto riesgo”, puntualizó.