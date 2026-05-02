El río Bravo no es apto para actividades recreativas: Protección Civil

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    El río Bravo no es apto para actividades recreativas: Protección Civil
    Autoridades advierten que las condiciones del río Bravo lo hacen peligroso incluso para actividades organizadas. ARCHIVO

Corrientes, fondo inestable y estructuras elevan el riesgo incluso para nadadores y deportistas

ACUÑA, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Acuña reiteró que el río Bravo no debe utilizarse para actividades recreativas, deportivas ni de nado, debido a los riesgos que representa.

El titular de la dependencia, Carlos Flores Diego, explicó que las corrientes internas y las profundidades variables pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados. Añadió que el fondo es inestable y fangoso, lo que incrementa la posibilidad de accidentes al ingresar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/acuna-supera-los-mil-millones-de-pesos-en-ingresos-durante-2025-JE20424638

“En los últimos años se han registrado múltiples ahogamientos, incluso durante actividades organizadas como el uso de kayak”, señaló.

El funcionario indicó que la presencia de estructuras, como las boyas flotantes instaladas para impedir el cruce de migrantes, aumenta el riesgo de accidentes fatales.

“Aunque el río es un corredor ecológico importante, sus condiciones físicas lo convierten en una zona de alto riesgo para la vida humana. No es un espacio para deportes ni para grabar contenidos”, enfatizó.

Asimismo, subrayó que los organizadores de eventos deben garantizar la seguridad de los participantes. Recordó que los equipos acuáticos, como los kayaks, cuentan con especificaciones que deben respetarse.

Entre las recomendaciones emitidas destacan evitar ingresar a nadar o refrescarse, mantener a menores alejados de las orillas y abstenerse de usar kayaks sin autorización.

“Las actividades extremas requieren permisos y coordinación estricta, pero aun así implican un alto riesgo”, puntualizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alerta
Ríos

Localizaciones


Región Norte

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: Entre juntas y cuidados

NosotrAs: Entre juntas y cuidados

true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo