Nueva planta industrial impulsará empleos en Monclova

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    Nueva planta industrial impulsará empleos en Monclova
    Autoridades recorrieron la nave industrial donde operará la nueva planta. CORTESÍA

Autoridades y empresa avanzan en expansión que abrirá vacantes y fortalecerá la economía regional

MONCLOVA, COAH.- Como parte de una estrategia conjunta para fortalecer el desarrollo económico, autoridades municipales realizaron un recorrido por la nave industrial que albergará la segunda planta de la empresa Dual Borgstena en la ciudad.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, acompañado por Sangyeol Lim, directivo de la compañía, supervisó los avances del proyecto, el cual contempla una nueva etapa de contrataciones con la generación de cientos de vacantes en sus dos instalaciones.

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Esta expansión representa una oportunidad para dinamizar la economía local, al ofrecer opciones laborales formales que favorecen el crecimiento profesional y la estabilidad de las familias.

IMPULSO A LA INVERSIÓN

El proyecto forma parte de las acciones para atraer capital productivo y ampliar la oferta laboral en la región. A través de la coordinación entre autoridades estatales, municipales y el sector privado, se busca consolidar a Monclova como un punto estratégico para la industria.

$!Proyecto contempla la generación de cientos de vacantes en la ciudad.
Proyecto contempla la generación de cientos de vacantes en la ciudad. CORTESÍA

El Edil destacó que la llegada de nuevas empresas no solo fortalece la actividad económica, sino que también abre oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población.

DESARROLLO REGIONAL

Con esta iniciativa, se prevé fortalecer el crecimiento productivo de la Región Centro-Desierto, generando condiciones favorables para la instalación de más empresas y la creación de empleos.

Autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar de las familias.

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