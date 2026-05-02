Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril

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Coahuila
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    Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril
    Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas. Especial

Gobierno del Estado resaltó el arranque y avances de obras claves para el desarrollo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la entidad cerró abril con un fuerte dinamismo, resultado de obras, programas y acciones implementadas en todas las regiones del estado.

El mandatario subrayó que su administración mantiene como prioridad mejorar la calidad de vida de la población, a través de proyectos de infraestructura, impulso al desarrollo social y fortalecimiento económico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/modelo-de-seguridad-coloca-a-ciudades-de-coahuila-en-primeros-lugares-manolo-jimenez-HE20242151

En la Región Sureste, señaló avances en movilidad como el inicio del paso a desnivel Misión Cerritos–Fundadores, además de la entrega de apoyos educativos y el arranque del programa “Pa’ las y los deportistas”. También se abanderó a la delegación estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 y se sostuvo un encuentro con el alcalde de Austin, Kirk Watson, para fortalecer la cooperación internacional.

$!Este fin de semana, el Gobierno del Estado participó en el evento de la colocación de la primera piedra de un parque industrial en Múzquiz.
Este fin de semana, el Gobierno del Estado participó en el evento de la colocación de la primera piedra de un parque industrial en Múzquiz. Especial

En La Laguna, destacó la construcción del Parque Lineal Oriente y la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, mientras que en la Región Norte se impulsaron programas de empleo temporal y acciones en seguridad con el fortalecimiento de la videovigilancia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-impulsa-a-jovenes-con-programa-de-super-becas-internacionales-IH20366824

Para la Región Centro–Desierto y la Carbonífera, Jiménez resaltó iniciativas deportivas, entrega de servicios públicos, eventos culturales y proyectos de inversión, como el Parque Industrial Kikapús.

$!El Gobierno del Estado tuvo una gira de promoción económica por Washington, poniendo especial énfasis en la industria de semiconductores.
El Gobierno del Estado tuvo una gira de promoción económica por Washington, poniendo especial énfasis en la industria de semiconductores. Especial

Asimismo, informó sobre su gira en Washington y su participación en el Stellar Autofest en Ciudad de México, así como la presentación de las Mega Obras Coahuila, enfocadas en fortalecer la conectividad carretera, especialmente la Carretera 57.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncia-manolo-jimenez-inversion-de-14-mil-mdp-para-consolidar-corredor-logistico-en-coahuila-EI20392341

“Seguiremos consolidando compromisos cumplidos en todo el estado”, afirmó.

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