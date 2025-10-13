Dos cateos se dieron en Monclova y se detuvo a dos personas con armas, drogas y explosivos: Fiscal General

Monclova
/ 13 octubre 2025
    Dos cateos se dieron en Monclova y se detuvo a dos personas con armas, drogas y explosivos: Fiscal General
    Durante los operativos fueron detenidos dos hombres relacionados con los objetos asegurados. FOTO: LIDIET MEXICANO

La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó dos cateos en el municipio de Monclova como parte de labores permanentes de inteligencia.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que como resultado de las labores de inteligencia que se realizan de manera permanente en Coahuila, fueron efectuados dos cateos en distintos inmuebles del municipio de Monclova, logrando la detención de dos hombres y el aseguramiento de diversas armas y objetos de alto riesgo.

Durante el primer operativo, las fuerzas de seguridad localizaron y aseguraron un arma larga, dos cargadores, varios cartuchos y un arma corta.

En el segundo cateo, se decomisaron dos armas cortas, cartuchos, varios paquetes de mariguana y dos objetos metálicos que, de acuerdo con los peritos, podrían ser explosivos. Estos últimos fueron puestos a disposición de la Sexta Zona Militar para su análisis y resguardo.

Fernández Montañez destacó que los resultados son fruto del trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo Policías Municipales, la Fiscalía General del Estado, la Policía del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

“Como lo ha señalado el gobernador, en Coahuila trabajamos de manera constante en labores preventivas e inteligencia, con el objetivo de mantenernos un paso adelante de cualquier intento de comisión de delito. Y cuando no sea posible prevenir, habrá una respuesta firme y determinante de las autoridades”, subrayó el Fiscal General.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

