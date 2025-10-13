Dos cateos se dieron en Monclova y se detuvo a dos personas con armas, drogas y explosivos: Fiscal General

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que como resultado de las labores de inteligencia que se realizan de manera permanente en Coahuila, fueron efectuados dos cateos en distintos inmuebles del municipio de Monclova, logrando la detención de dos hombres y el aseguramiento de diversas armas y objetos de alto riesgo.

Durante el primer operativo, las fuerzas de seguridad localizaron y aseguraron un arma larga, dos cargadores, varios cartuchos y un arma corta.

En el segundo cateo, se decomisaron dos armas cortas, cartuchos, varios paquetes de mariguana y dos objetos metálicos que, de acuerdo con los peritos, podrían ser explosivos. Estos últimos fueron puestos a disposición de la Sexta Zona Militar para su análisis y resguardo.

Fernández Montañez destacó que los resultados son fruto del trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo Policías Municipales, la Fiscalía General del Estado, la Policía del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

“Como lo ha señalado el gobernador, en Coahuila trabajamos de manera constante en labores preventivas e inteligencia, con el objetivo de mantenernos un paso adelante de cualquier intento de comisión de delito. Y cuando no sea posible prevenir, habrá una respuesta firme y determinante de las autoridades”, subrayó el Fiscal General.