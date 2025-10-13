Más de 100 mil personas han asistido a conciertos y eventos organizados en la Feria de Monclova

Monclova
/ 13 octubre 2025
    Más de 100 mil personas han asistido a conciertos y eventos organizados en la Feria de Monclova
    El evento fomenta la interacción social, el disfrute cultural y el fortalecimiento del orgullo comunitario. FOTO: LIDIET MEXICANO

La feria se desarrolló con saldo blanco y un ambiente seguro y adecuado para toda la familia

La edición 2025 de la Feria ha roto todos los pronósticos. En apenas diez días, más de 100 mil personas han disfrutado del nuevo formato instalado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, consolidando al evento como una de las celebraciones más esperadas de la región.

Con un ambiente familiar y saldo blanco, los asistentes han vivido noches llenas de música y diversión. El viernes, Edén Muñoz encendió el escenario con su gira “Como en los viejos tiempos”, incluyendo duetos sorpresa con Reyli Barba y Leandro Ríos. Al día siguiente, Jorge Medina y Josi Cuen, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, hicieron vibrar al público con su espectáculo “Juntos”.

$!Las autoridades aseguraron un entorno seguro para todos los asistentes, con especial atención a familias y jóvenes.
Las autoridades aseguraron un entorno seguro para todos los asistentes, con especial atención a familias y jóvenes. FOTO: LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal destacó la colaboración con el gobernador Manolo Jiménez, resaltando que el trabajo conjunto ha permitido ofrecer una feria segura, ordenada y con gran aceptación entre la ciudadanía.

“Este evento no solo promueve la convivencia, también impulsa la economía local y fortalece el orgullo de nuestra gente”, afirmó.

La derrama económica ha sido significativa, beneficiando a comercios, prestadores de servicios y al sector turístico, que han visto incrementada su actividad gracias al flujo constante de visitantes.

$!Más de 100 mil visitantes disfrutaron de la Feria 2025 en solo diez días.
Más de 100 mil visitantes disfrutaron de la Feria 2025 en solo diez días. FOTO: LIDIET MEXICANO

La fiesta continuará durante toda la semana, con una cartelera musical que promete mantener el entusiasmo al máximo. El alcalde subrayó que se garantiza un ambiente familiar donde música, cultura y diversión se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable que reafirma el espíritu festivo de la región.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

