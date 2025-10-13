Más de 100 mil personas han asistido a conciertos y eventos organizados en la Feria de Monclova

La edición 2025 de la Feria ha roto todos los pronósticos. En apenas diez días, más de 100 mil personas han disfrutado del nuevo formato instalado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, consolidando al evento como una de las celebraciones más esperadas de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Frontera inaugura Festival de las Artes 2025 para fortalecer identidad cultural y participación comunitaria

Con un ambiente familiar y saldo blanco, los asistentes han vivido noches llenas de música y diversión. El viernes, Edén Muñoz encendió el escenario con su gira “Como en los viejos tiempos”, incluyendo duetos sorpresa con Reyli Barba y Leandro Ríos. Al día siguiente, Jorge Medina y Josi Cuen, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, hicieron vibrar al público con su espectáculo “Juntos”.