Más de 100 mil personas han asistido a conciertos y eventos organizados en la Feria de Monclova
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La feria se desarrolló con saldo blanco y un ambiente seguro y adecuado para toda la familia
La edición 2025 de la Feria ha roto todos los pronósticos. En apenas diez días, más de 100 mil personas han disfrutado del nuevo formato instalado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, consolidando al evento como una de las celebraciones más esperadas de la región.
TE PUEDE INTERESAR: Frontera inaugura Festival de las Artes 2025 para fortalecer identidad cultural y participación comunitaria
Con un ambiente familiar y saldo blanco, los asistentes han vivido noches llenas de música y diversión. El viernes, Edén Muñoz encendió el escenario con su gira “Como en los viejos tiempos”, incluyendo duetos sorpresa con Reyli Barba y Leandro Ríos. Al día siguiente, Jorge Medina y Josi Cuen, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, hicieron vibrar al público con su espectáculo “Juntos”.
El alcalde Carlos Villarreal destacó la colaboración con el gobernador Manolo Jiménez, resaltando que el trabajo conjunto ha permitido ofrecer una feria segura, ordenada y con gran aceptación entre la ciudadanía.
“Este evento no solo promueve la convivencia, también impulsa la economía local y fortalece el orgullo de nuestra gente”, afirmó.
La derrama económica ha sido significativa, beneficiando a comercios, prestadores de servicios y al sector turístico, que han visto incrementada su actividad gracias al flujo constante de visitantes.
La fiesta continuará durante toda la semana, con una cartelera musical que promete mantener el entusiasmo al máximo. El alcalde subrayó que se garantiza un ambiente familiar donde música, cultura y diversión se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable que reafirma el espíritu festivo de la región.