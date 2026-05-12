El verdadero peligro es que a Coahuila entre Morena: Jorge Romero, líder del PAN

Durante un encuentro con militantes y simpatizantes panistas en apoyo a los candidatos de los distritos IV y V, Romero Herrera señaló que Acción Nacional recorrerá el estado con una campaña enfocada en escuchar a la ciudadanía y fortalecer su estructura rumbo a los próximos procesos electorales.

MONCLOVA, COAH.- En medio de una campaña política, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, visitó Monclova, donde afirmó que la llegada de Morena a Coahuila representaría “un verdadero peligro”, al considerar que los estados gobernados por ese partido enfrentan graves problemas de inseguridad y presencia del crimen organizado.

“Nosotros queremos decirle a la mayor cantidad posible de personas en Coahuila que el verdadero peligro es que aquí entre Morena”, expresó el dirigente nacional panista.

El líder blanquiazul sostuvo que los gobiernos morenistas han provocado un deterioro en distintas regiones del país y afirmó que situaciones como la que actualmente enfrenta Sinaloa no deben repetirse en Coahuila.

“Lo que nos están demostrando a lo largo de todo el país es qué pasa con los que dijeron que iban a transformar al país y que, en efecto, lo han transformado, pero para mal”, declaró.

Asimismo, recordó que Coahuila ya atravesó por una crisis de violencia hace algunos años y advirtió que sería un error permitir condiciones que pudieran derivar nuevamente en inseguridad.

“Lo que está pasando en estados como Sinaloa es algo que no se puede permitir en Coahuila, porque es algo horrible que Coahuila ya vivió y que costó mucho tiempo reparar”, añadió.

Romero Herrera acusó además a Morena de mantener vínculos con grupos criminales, al afirmar que cuando ese partido llega al poder “se instala el crimen organizado”.

“Cuando llegan los guindas se instala el crimen organizado, así es que aquí estamos mujeres y hombres listos para defender a Coahuila”, sostuvo.

En ese contexto, informó que el PAN presentará una solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, además de impulsar un juicio político contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, debido a la crisis de violencia que enfrenta aquella entidad.

El dirigente panista también criticó al Gobierno Federal y aseguró que Morena utiliza programas sociales para conservar respaldo político, pese a los problemas de inseguridad que, afirmó, se viven en distintos estados del país.

Además, reiteró que el PAN competirá sin alianzas en este proceso electoral, aunque aclaró que ello no representa una confrontación con otras fuerzas políticas en Coahuila.

En ese sentido, expresó el respaldo de Acción Nacional al gobierno de Manolo Jiménez Salinas, destacando que el mandatario estatal también recibió apoyo de militantes panistas durante la pasada elección.

Finalmente, Jorge Romero Herrera hizo un llamado a ciudadanos y jóvenes a integrarse al PAN, al señalar que las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 estarán abiertas a perfiles ciudadanos interesados en participar en la vida pública del país.